Nicolás Muñoz: en busca de los 250 goles en primera división

Nicolás Muñoz es el segundo mejor goleador histórico del fútbol salvadoreño, con 249 goles oficiales. Volvió a la ciudad de la cal para el Apertura 2018, donde estuvo tres años en el pasado y donde ganó cuatro estrellas para el equipo.

Para el Apertura 2018 eres uno de los refuerzos del Isidro Metapán. Con los caleros dejaste huella en el pasado, cuatro títulos en tres años. ¿Cómo te han recibido?

Muy bien, me he sentido como si no me hubiese ido nunca. Agradezco mucho a la gente de Metapán por el trato que me ha brindado desde que me incorporé. Me he propuesto trabajar para que Metapán sea el de años anteriores y su afición recupere esa alegría.

El torneo pasado los caleros no lograron levantarse y terminaron en el sótano del Clausura 2018. No peligraron el descenso pero sus números fueron malos, ¿qué piensas de eso?

Todos los que estamos en Metapán ahora somos conscientes de que hay un reto grande. Hemos trabajado bien en la pretemporada, donde es normal que haya errores, pero hemos tratado de conjuntarnos. Ahora que se viene la primera fecha, tenemos que comenzar a reflejar en los resultados de que este equipo cambiará su imagen.

De la pretemporada, Metapán se veía sólido en los resultados pero el último fin de semana cayeron ante Comunicaciones de Guatemala. En términos generales, ¿cómo ves el balance del equipo?

Es positivo de que hayamos jugado varios partidos. El equipo tiene buen plantel, buenos jugadores en posiciones puntuales. Sabemos en lo que debemos corregir ahora que los partidos que vienen ya está en juego los puntos. Creo que vamos por buen torneo y daremos pelea.

El primer rival es Limeño. ¿Cómo ves este partido?

Limeño es un equipo típico de Oriente que siempre tiene garra y entrega. Tienen jugadores a tomar en cuenta. Metapán debe confiar en su localía y en la calidad de sus jugadores.

Eres un jugador veterano en nuestro fútbol, que sigue vigente y que a fuerza de goles estás en la historia de goleo en la liga como el segundo máximo anotador. ¿Es una motivación para ti?

Me pone contento estar siempre vigente y sentirme bien físicamente. Es excelente que en cada torneo me esfuerzo por ayudar a un equipo con goles. Espero poder sumar más goles, aumentar mi cuenta personal y sería bonito llegar a los 250 goles este sábado contra Limeño. Pero será aún más importante ver ganar a Metapán, en casa.

En el Clausura 2018 jugaste para Pasaquina y marcaste 9 goles. ¿Tuviste la oportunidad de continuar allí o no hubo interés?

No me gusta estar en un lugar cuando la gente miente y en Pasaquina los directivos se aprovechaban de la situación de algunos jugadores. Sé que en lo individual hice un buen torneo, lastimosamente el objetivo del grupo no se cumplió y quedamos al margen de clasificación.