Nicolas Muñoz decidió el partido en el Cuscatlán

Viejos los caminos. Nicolás Muñoz volvió a aparecer cuando su equipo más lo necesitó para marcar el 1-2 y darle la victoria y el liderato al Águila.

Cuando el empate parecía lo más justo, Nico sentenció a un Alianza que volvió a quedarse helado, sin respuestas, sin fútbol y con Juan Cortés sin argumentos tácticos.

Y es que este Alianza de Juan Cortés no tiene chispa. Sigue careciendo de profundidad y aunque encontró su mejor versión en la segunda parte, lejos está de su mejor versión en base al plantel que tiene por delante.

La primera de peligro para el local llegó a los cinco minutos. Michell Mercado ingresó en el área y probó al marco rival pero el balón se fue por encima del travesaño.

Alianza encontraba profundidad ofensiva por las bandas porque dos minutos después, un desborde de Cienfuegos, permitió un centro que Osvaldo Blanco cabeceó, pero que Benji Villalobos evitó con su primera intervención de la noche.

Enrique Contreras también generaba el mismo desborde por derecha y Águila lo sufrió. La zaga central se encargaba de despejar los centros en su área y cualquier error costaba caro.

Pero en Águila no había desesperación. Los emplumados trataban de retener la posesión y era fundamental el trabajo de Maciel y Mayén en la media pero aunque el brasileño volvía a mostrar su repertorio de pases y repartir balones a sus compañeros, al volante salvadoreño le costó más entrar en ritmo de partido.

Pero con poco, los emplumados hacían daños. Al 23' en una jugada estacionaria en la que toda la línea defensiva alba tardó mil horas en reaccionar, permitió que Maciel ganará con facilidad y, frente al Cuéllar, definiera a placer para el 0-1.

Alianza volvía a mostrar su vicios en este torneo. Defensivamente, el cuadro paquidermo no encontraba reacción y no tenía conexión. No se puede explicar de otra forma la facilidad con la que volvían a quedar en evidencia en la más clara que tuvo el rival.

Alianza dependía más luego del gol del juego individual que del trabajo en conjunto para generar llegadas y crear peligro en área rival. Tenían más posesión, si, pero Águila no se desesperaba porque al cierre de la primera parte sabía que no era el obligado a marcar.

Y los silbidos se hacían sentir. Había inconformidad generalizada en el estadio y la afición lo hacía sentir porque su equipo concluyó la primera parte sin ideas tras unos primeros minutos prometedores que de poco sirvieron ante un equipo que tenía todo controlado y que se encomendaba a su labor defensiva y al meta Benji Villalobos para tener a raya a los albos.

ENCONTRÓ EL GOL

Algo debió hacer el técnico Cortés en el vestuario que le dio reacción a sus jugadores. Al 47', quizás el primer despiste en la defensa emplumada no tuvo perdón para Osvaldo Blanco que ganó y con un suave toque venció por fin la portería de Benji.

Juan Carlos Portillo ingresó sobre el inicio de la segunda mitad y con la vuelta del goleador, Alianza ganó protagonismo por banda izquierda.

Y todo lo que consiguió Águila en la primera parte se le venía abajo. Los migueleños no conseguían concretar al menos cuatro pases de forma consecutiva y también cometieron errores tras pérdida y Alianza lo aprovechó.

Rodolfo Zelaya también entró al partido y en 65' Juan Cortés mostraba sus cartas, apostaba por tres delanteros y jugaba a matar o morir en busca de la victoria en tanto que Águila no tenía velocidad en la contra y tampoco salida. Alianza esperaba su momento.

Pero poco importó lo que hiciera Alianza, sus cambios y los intentos infructuosos de Cortés de hacer funcionar a este equipo. Al 85' Nicolás Muñoz anotó de tiro libre y le dio la victoria a los emplumados. Noche fría para Cortés, que ya no tiene ideas.

