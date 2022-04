Nicolás Muñoz buscará récord centroamericano ante Águila

El delantero del Municipal Limeño, Nicolás Muñoz buscará superar este sábado el récord centroamericano de goleo ante Águila, el equipo con el que más goles cuenta en su carrera.

Y es que en Águila, Nico marcó un total de 140 goles y fue en su penúltimo torneo con los emplumados donde consiguió superar la marca del máximo romperedes del fútbol salvadoreño con 295 goles, dejando atrás los 294 de Williams Reyes.

Sin embargo, pese a la conexión histórica entre Nicolás Muñoz y Águila, el delantero salió por la puerta de atrás el pasado Apertura 2021 donde no tuvo minutos, por lo que aseguró que de ese punto surgió motivación para poner en espera su retiro y asegurar el récord centroamericano de goleo que ostenta el guatemalteco Juan Carlos "el Pin" Plata con 301 goles.

Actualmente Nicolás Muñoz tiene la misma cantidad de goles que el "Pin", de anotarle esta tarde al Águila, el panameño sería el máximo goleador de Centroamérica.

No obstante, Nico tiene la carga de una sequía goleadora. Inició bien el torneo anotando cuatro goles, pero no ha tenido muchos minutos y cuando juega no logra mojar. A la mala racha de Nicolás Muñoz se le suma los problemas del equipo, el Limeño es serio candidato a descender, por lo que la presión en la institución es evidente.