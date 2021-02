Nicolás Muñoz apunta al récord centroamericano: "sería espectacular"

Nicolás Muñoz aseguró que le gustaría ser el nuevo dueño del récord centroamericano de goles, que actualmente lo tiene el guatemalteco Juan Calos "Pin" Plata con 301 tantos.

Ayer, en El Gráfico TV, el delantero panameño conversó con los panelistas acerca de este tema. Puntualizó que lo tiene en mente y considera que no es imposible, tomando en cuenta que está "muy cerca".

En la actualidad, Nico está a dos tantos de igualar el récord nacional de goles que ostenta Williams Reyes con 294 dianas. Superando dicha marca, se enfocaría en alcanzar al "Pin".

"Realmente está cerca, sería algo espectacular para mí llegar a esa cifra y marcar una diferencia muy importante en el fútbol centroamericano. Sería lindo para mí y para cualquier jugador", dijo Muñoz en El Gráfico TV.

"Esperemos a ver esta nueva oportunidad de tener el récord centroamericano, sería muy bueno", agregó.

EL RETIRO

Tras recordar su deseo de retirarse en un par de años, Nicolás Muñoz aseguró que aún toma el trabajo como cuando iniciaba en su carrera y aclaró que el día en que ya no sienta motivación por seguir, colgará los botines.

"Es una sensación (motivación) que el día en que no la sienta me iré del fútbol, porque eso me mantiene vivo, no me gusta hablar de mí mismo, pero mis compañeros te pueden decir, entreno como un joven... me siento bastante fuerte y me impulsa a seguir trabajando", añadió.

Y sobre un posible "partido de despedida" aceptó que le gustaría jugar un clásico nacional Águila-FAS en un encuentro donde incluya ex compañeros de equipo.

"Me gustaría que fuera con Águila, con mis compañeros que tuve, en el Barraza, en un clásico nacional, algo que yo y la gente disfrute. Águila-FAS son los partidos que uno extraña, el torneo que pasó no lo pudimos jugar, son de los partidos que a uno le hierve la sangre, que el corazón les palpita a mil y es donde sales con la obligación de ganar", concluyó.

ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ