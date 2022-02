Nicolas Muñoz empató el récord goleador centroamericano del “Pin” Plata

El panameño Nicolás Armando Muñoz igualó anoche la marca centroamericana de goles en liga que le pertenecía al guatemalteco Juan Carlos “el Pin” Plata. Muñoz, quien milita actualmente con el Municipal Limeño de Santa Rosa de Lima, ha anotado cuatro goles en siete partidos, alcanzó los 301 goles en su carrera profesional en El Salvador. Un gol más y tendrá el récord en soledad, una meta que tiene entre cejay ceja.

El atacante panameño de 40 años suma hasta el momento 301goles en 600 partidos de liga desde el Clausura 2004 cuando comenzó ante el FAS en el estadio Óscar Quiteño de Santa Ana su andar goleador en el fútbol salvadoreño defendiendo los colores del Chalatenango.

En ese torneo Clausura, “Yuyu” Muñoz sumó ocho goles con el primero de 10 equipos en que ha militado en la liga salvadoreña en los casi 18 años que ha jugado en nuestro país.

“Esperemos que el gol 301 sea muy bonito como el que anoté cuando superé a (el hondureño-salvadoreño) Williams Reyes (quien anotó 294 goles en su carrera en la liga nacional) jugando en casa, ante la gente de Santa Rosa de Lima y poder disfrutarlo”, afirmó Muñoz quien siempre manifiesta cuando se le recuerda de lo cerca que está de igualar el récord de goleo de liga en Centroamérica que “no me afana ni me provoca ansiedad lograrlo ya, su momento llegará, lo importante es ayudar al equipo a salir de esta crisis deportiva en que ha caído”, recordó el jugador de los santarroseños que se debaten por evitar el descenso en esta temporada.

“Es increíble lo que he realizado y no sé cuántos jugadores tendrán la dicha de llegar a estos goles, yo gracias a Dios la he tenido y estoy muy contento y agradecido con Dios. Agradezco a todos mis compañeros que he tenido durante todos estos años que estuve acá y sin ellos esto no fuera posible”, resaltó el atacante del equipo auriazul.

Juan Carlos Plata, el goleador histórico del fútbol chapín y de los Rojos del Municipal anotó en su carrera profesional de más de 20 temporadas un total de 301 goles en 571 partidos de liga defendiendo los colores escarlata y azul del equipo representativo de la capital de Guatemala, récord centroamericano.