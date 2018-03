Nicolás Muñoz advierte a Firpo: “Mi deuda no es negociable”

El delantero panameño Nicolás Muñoz habló del mal momento por el que pasa en las filas de Luis Ángel Firpo y advirtió que no está dispuesto a negociar una rebaja en la deuda que el equipo tiene con él. Por el contrario, dijo que está dispuesto a buscar las vías legales para solucionarlo, si no funciona el diálogo.

Muñoz reveló que tanto él como a los venezolanos César González y Pierre Pluchino están marginados del plantel pampero y que él no está ni convocado para el siguiente juego contra Dragón, este miércoles.

Aún así sigue entrenando y espera la cencelación de tres meses de salario que le deben, aunque no quiso especificar a cuánto asciende esa deuda.

"No han hablado conmigo ni con los compañeros venezolanos. No tenemos ningún contacto con ellos (directiva del Firpo), pero nosotros seguimos entrenando normalmente. No nos podemos hacer a un lado, es un cosa de ellos que nos han marginado. Sé que para mañana no estamos convocados, pero en mí caso voy a viajar a Chapeltique (para juego contra el Dragón) para apoyar a mis compañeros y estar con ellos anímicamente", declaró Muñoz.

Dijo que está dispuesto a esperar para que le paguen, pero que no va a negociar por la deuda si la directiva le ofrece menos dinero de lo que le deben.

"Son tres meses de salario hasta este mes de noviembre. Esa deuda la tienen que pagar sí o sí, ya que no es negociable. Sigo trabajando normalmente y es cosa de ellos que nos me convoquen. A pesar de que he tenido un torneo anormal, entrando de cambio, he anotado goles importantes, he hecho bien mi trabajo y por ese lado estoy tranquilo", sumó.

APOYO LEGAL

El delantero contó a EL GRÁFICO que tanto la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) como la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) ya saben de su situación y que además cuenta con el apoyo de dos abogados si tiene que pelear legalmente.

"Si al cierre del torneo no me cancelan, entonces voy a recurrir a ellos (abogados) para que me ayuden a cobrar la deuda de tres meses", expuso.

Muñoz dice que no entiende como la directiva del Firpo lo mantiene al margen, tomando en cuenta que en este mismo torneo él se convirtió en el segundo máximo anotador del fútbol salvadoreño, igualando la marca de David Cabrera.

"A veces hay injusticias en la vida. Yo estaba contento con haber igualado la marca de goles (240) de unos de los máximos anotadores en el fútbol de El Salvador y luego me pasa esto. Son las cosas que uno no entiende, pero así es la vida. No voy a discutir nada con ellos (directivos). Lo que han hecho (de marginarlo) es una decisión de ellos, yo no voy a caer en dimes y diretes con ellos. A veces cuando pasan cosas como esa (marca de goles) hay gente que se alegra, pero también hay envidiosos", analizó.

Nicolás dijo que tiene ofertas de otros equipos, tanto en El Salvador como en el extranjero. Habló de eso, de la selección panameña y de su futuro fuera del fútbol en una entrevista que mañana se publicará íntegra en la edición impresa de EL GRÁFICO.