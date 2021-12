Nicolás Muñoz: "Voy a seguir jugando"

Tras su salida del Águila, Nicolás Muñoz habló desde Panamá sobre su paso por el nido migueleño, hizo un balance del año que está por finalizar y adelantó que esta semana es crucial para definir sus proyecciones de cara al 2022.

Muñoz, máximo artillero del fútbol salvadoreño, fue puesto en la lista de bajas del cuadro naranja y negro que estará bajo la dirección del peruano Alberto "Chochera" Castillo.

"La verdad que ahorita no tengo nada (sobre equipos), estoy disfrutando con mi familia, estoy tranquilo y esperando a ver que pasa esta semana. No he hablado con nadie y esperemos que esta semana pueda definir algo", dijo el delantero panameño-salvadoreño.

El futbolista panameño anotó el 31 de mayo del 2021 su gol número 295 con el que superó la marca de Williams Enrique Reyes(294) y se convirtió en el goleador histórico del fútbol salvadoreño.

Con la llegada del técnico argentino Cristian Domizzi al banquillo emplumado para el Apertura 2021, Muñoz tuvo poca actividad, pero logró subir su marca de goles a 297.

Sobre su salida del Águila mencionó que tomó de manera tranquila la noticia y era una decisión que él esperaba. "Tranquilo, no hay ningún tipo de problema ni nada que reprochar. Fue una etapa más que disfruté mucho y ya terminó. Fue una situación que la manejé con mucha experiencia y hay que pensar en lo que se viene".

El retiro aún no está contemplado en los planes del jugador de 40 años, quien ha forjado su carrera deportiva en el balompié salvadoreño en equipos como Chalatenango, Águila, FAS, Metapán, Firpo y El Vencedor, entre otros.

"Voy a seguir jugando fútbol y estou esperando que llegue una oferta muy buena y poder seguir el año siguiente. Tengo la opción de quedarme acá en Panamá y esta semana se definirá si regreso a El Salvador o me quedo en Panamá", comentó.

Muñoz también hizo su balance del 2021. "Fue un año regular para mí, el último torneo no lo pude jugar nada, prácticamente, pero espero volver mejor y que el 2022 sea un mejor año. Voy a jugar este año nada más y ver si me retiro, realmente, han sido muy buenos años para mí".

Sobre su récord como máximo goleador del fútbol de El Salvador expresó que "me llena de mucho orgullo haber podido alcanzar esa meta y creo que ha valido la pena tanto esfuerzo y sacrificio que he hecho en los últimos años".

Nicolás Muñoz también está cerca de igualar o superar el récord centroamericano de goles, que actualmente lo tiene el guatemalteco Juan Calos "Pin" Plata con 301 tantos.

"Es una ilusión que está ahí, está muy cerca solo son tres goles y esperemos que en este torneo pueda, primero, arreglar con un equipo y luego poder lograr esa meta que es importante para mí para poder quedar en lo más alto de goleadores", mencionó.

"Acá en Panamá hay buenas ofertas de los equipos grandes de acá y de El Salvador todavía no tengo nada claro", agregó Muñoz.

El 2022 también será un año clave para poner en marcha su nuevo proyecto personal que lo mantendría vinculado al deporte. "Eso está, me he reunido varias veces ahora que estoy acá en Panamá, el proyecto está en pie, está muy bueno gracias a Dios, espero retirarme de buena manera y poder trabajar y en su momento lo diremos".

TOP 10

A continuación, la lista de los 10 mejores goleadores históricos de la primera división del fútbol salvadoreño.

NOMBRE PAÍS GOLES

Nicolás Muñoz PAN/ESA 297

Williams Reyes HON/ESA 294

David Cabrera ESA 240

Luis Ramirez Zapata ESA 182

Óscar Guerrero ESA 157

Rodolfo Zelaya (*) ESA 156

Sergio Méndez ESA 151

Raúl Díaz Arce ESA 137

Rudis Corrales ESA 131

Miguel González ESA 130