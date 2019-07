Nicolás Muñoz: "Soy de los hombres de confianza para el entrenador"

Estaba de vacaciones en Panamá, hace unos días. El teléfono le sonó en ese momento y, al final, Nicolás Muñoz atendió y recibió el ofrecimiento de parte de El Vencedor, benjamín de primera y que será el noveno equipo para el panameño-salvadoreño en liga mayor.

Así, Muñoz, de 38 años de edad, asegura que esa puerta se le abrió en el fútbol cuscatleco, gracias a que es hombre de confianza del timonel del conjunto tabudo, Víctor Coreas Privado.

El Vencedor será la camisola nueve en su bitácora del fútbol salvadoreño. ¿Cómo se ve desde ese sentido?

Me han buscado y me han dado la confianza para jugar para este equipo. Es el benjamín del torneo y se está preparando para hacer algo importante. Me siento contento de formar parte de este proceso.

¿Cuando le ofrecieron jugar en El Vencedor dio el sí de una vez?

La verdad es que sí. Solamente aclaramos unos puntos que estaban pendientes. Ya estamos acá, gracias a Dios.

¿Esos puntos que faltaban tenían que ver con la parte administrativa?

Sí. Tengo la ventaja de que el técnico del equipo, Víctor Coreas, me conoce muy bien. El equipo necesitaba un jugador como yo, y se me buscó. Estaba de vacaciones en Panamá y me llamaron.

¿En medio de esa permanencia en Panamá estaba a la espera de alguna oferta de trabajo?

Realmente, esperándola, no. Yo estaba de vacaciones. Cuando estoy en Panamá me gusta estar tranquilo. No pienso en nada más que la familia. Se me contactó y decidí venirme de una vez para preparme para el inicio del torneo.

¿Hay Nicolás Muñoz para rato en el balompié salvadoreño?

Sí. Me siento bien en lo físico y mental. Esperemos que con esta preparación pueda ayudar al equipo a hacer algo importante en este torneo. No va a ser fácil, pero el grupo de jugadores que está reuniendo el profesor es de mucha calidad y tienen mucho para dar en este torneo.

¿Qué metas se ha trazado con El Vencedor?

Trabajar. El trabajo te va dando el buen momento. Los de experiencia debemos ayudar al profesor. Estamos trabajando con jóvenes que van a jugar por primera vez en primera división, así que estamos trabajando en todo eso. Estamos hablando con los jóvenes para decirles cómo es la primera división.

¿Ya no había opciones para continuar en las filas de Isidro Metapán?

No. Yo, la verdad, jugué poco allá. Creo que merecía haber tenido más minutos. No llegamos a un acuerdo y todo terminó en paz en Metapán.

¿Solo El Vencedor lo llamó para el Apertura 2019?

Solo hablé con la gente de El Vencedor. Como te dije antes, cuando estoy en Panamá, solo me gusta pensar en la familia. No me gusta mezclar las cosas.

En el 2012 logró ser campeón con Águila. En ese momento, el timonel de los emplumados era Víctor Coreas, ahora en El Vencedor. ¿Se define como hombre de confianza para él?

Sí. En Vista Hermosa también trabajé con él. Por eso el profesor me ha llamado. Me ha pedido algunas cosas que quiere de mí.

¿Qué es lo que Víctor Coreas quiere de usted en la cancha?

Que maneje el tema de la experiencia, que trate de guiar a los compañeros que van a jugar ahora por primera vez en primera división. Estamos trabjando en eso. Soy de los de confianza para el entrenador. Por él estoy acá, por eso me llamó. Cuando te llaman y te quieren, te vuelves un hombre de confianza. Al final de mi carrera, veré hacia atrás y estaré orgulloso de lo que he hecho.