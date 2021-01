Nicolás Muñoz: "Sé que el final está cerca pero me siento bien"

Nicolás Muñoz logró el título de máximo goleador en este Apertura 2020. El delantero panameño reconoce que ya no tiene el mismo gasto físico de otros años pero ha sabido adaptarse y a pesar que sabe que el final está cerca, asegura que tiene gas para rato.

¿Qué significa ganar otro Hombre Gol?

Significa mucho. Veníamos de una situación complicada con la pandemia y con muchos meses sin confinamiento. Sabía que sería complicado volver porque el cuerpo estaba acostumbrado a entrenarse y pasamos seis meses sin hacerlo. Me preparé en casa al máximo porque si paraba mucho tiempo sería más complicado para mí; hicimos una fase buena aunque al inicio nos costó. La segunda fase fue extraordinaria que me permite ganar el título de goles que es increíble para mi.



¿Cuáles son las claves para mantener vigente?

La clave es el cuidado personal. Vivo el día a día y me preparo partido a partido, sin entreno en la mañana en la tarde voy al gimnasio. El descanso y la alimentación también es importante y me siento bien y asumiendo la responsabilidad. Tengo que seguir preparándome y mejorando.



¿Cuál es el que consideras tu mejor gol de la temporada?

El que le anotó a Jocoro en la fase regular. Fue un trazo largo que me manda mayén de cabeza y yo conecto desde fuera del área. Es de esos goles que pocas veces se ve y nos ayudó para abrir la victoria.



Estás a tres goles del récord de máximo goleador del fútbol salvadoreño...

No es algo que me quite el sueño.He tomado la situación de una manera tranquila porque pude llenarme de ansiedad y eso no es bueno, no me ha afectado ese tema. Sé que de pronto no llegará hasta el otro torneo pero sé que será algo bonito si se da.

Nicolás Muñoz, delantero panameño de 39 años, ganó su décimo título de campeón goleador en la primera división del fútbol salvadoreño. Foto Carlos Cárdenas.



También has hablado con Williams Reyes, quien tiene el récord en este momento...

Siempre hablo con el viejo. Es una gran persona y un gran compañero que me abrió las puertas cuando llegué a FAS. Él y Bentos fueron de ayuda para mi y me dice que está contento por lo que estoy realizando y estoy por romper una marca que él dejó. Pase lo que pase, vamos a hacer el uno y dos del fútbol nacional.



¿Cuál fue el momento más difícil en tu carrera?

La lesión de 2004. Fue una situación que en el momento no entendía por qué y al pasar de los años me di cuenta que me sirvió muchísimo. Llegué a pensar que no volvería a jugar pero me dio mucho carácter y fuerza; desde ese momento fui un jugador diferente y me preparé mejor.



¿Hay Nicolás Muñoz para rato?

Sé que el final está cerca, no te miento. No soy el mismo pero he aprendido a jugar muy bien estos años aprovechando lo que tengo y eso me ayuda muchísimo. No tengo el mismo gasto físico de hace diez años pero me siento bien y tranquilo. Espero seguir jugando un año más y después pensar en el retiro, estoy claro que el final está cerca.



¿Dónde están los trofeos del Hombre Gol que has ganado?

Te voy a contar algo que me pasó con El Vencedor cuando lo gané y es que tuve que cambiar el mueble donde los tenía. Tuve que hablarle a un amigo para que me hiciera otro mueble y mi amigo que lo hizo, entre broma y broma, me dijo que era la última vez que lo iba a cambiar; y ahora me encuentro con esta situación de poder lograrlo nuevamente. No soy muy efusivo con estas cosas pero me gusta que mi familia lo disfrute, porque saben que no es fácil con 39 años ser referente del Águila.



Un premio para el trabajo colectivo...

Sin mis compañeros no sería posible. Es el cuarto título de goleo que ganó con Águila y al final de la carrera miraré para atrás y diré que todo el esfuerzo valió la pena.



¿Habrá uno más?

Esperemos que cualquier cosa pueda pasar. Creo que he roto algunos mitos con la edad y me siento bien. Descanso y me preparo bien para cada partido.