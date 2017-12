Nicolás Muñoz: “Por la dirigencia, no me interesa que Firpo desaparezca”

La situación económica del Firpo parece no tener solución. Ninguno de los dirigentes ha salido al paso para afrontar los compromisos pendientes y hoy el delantero panameño Nicolás Muñoz aseguró que no está dispuesto a negociar la deuda que tienen con él, aunque eso implique sanciones para el equipo.

El ariete fue tajante al indicar que los tres meses de deuda que tiene la dirigencia del Firpo con él son innegociables.

"Quiero que se me cancele todo lo adeudado. Además, me deben unos pasajes aéreos que me los tuve que costear con mi dinero. Ellos nunca me respondieron. Esperemos que ellos tengan todo ese dinero para yo poder firmar el finiquito y quedar en paz. Todo lo que está en mi contrato me lo tienen que pagar", declaró Muñoz desde Panamá.

Adelantó que por el momento no ha demandado al equipo ante las instancias respectivas, pero que no teme hacerlo antes de que arranque el Clausura 2018, si no ve claro el tema de su pago.

"No voy a negociar nada. Lo trabajado es innegociable. Me duele lo que está pasando con el equipo, pero por la dirigencia no me interesa que Firpo esté a punto de desaparecer. Prometieron muchas cosas y al final fueron unos farsantes", indicó, haciendo incapié en que su enojo es con la actual directiva, no con la afición firpense, por lo que lamenta la situación que viven la institución usuluteca.

El volante venezolano César "Peluche" González, también indicó que nadie de la directiva encabezada por Modesto Torres se ha comunicado con él durante los últimos días de diciembre.

Si Firpo no paga a sus jugadores no podrá inscribirse para el próximo torneo, por lo que no podrá competir y perderá la categoría. Tampoco podrá participar en segunda o tercera división. Tendrá un destino similar al San Salvador, Nejapa, Atlético Balboa y Chalatenango, que en su momento perdieron la categoría por deudas.