Nicolás Muñoz: ''Nos hemos ganado el respeto y la admiración''

Nicolás Muñoz vive una segunda juventud. Ha vuelto a ser un delantero decisivo. En el Apertura 2019 ya contabiliza 10, cinco más que el torneo anterior con Isidro Metapán, y comparte el tope de goleo con Armando Polo de Santa Tecla y Clayvin Zúniga de Municipal Limeño.

En una entrevista con El Gráfico habló de su buen momento, de cómo ha ayudado a cambiar la mentalidad en varios compañeros que venían de jugar en Segunda División y explicó que aceptó jugar para los tabudos para ''echarle una mano'' al técnico Víctor Coreas, con quien ya trabajó antes en Vista Hermosa y Águila.

¿Cómo han tomado en El Vencedor estar en el Top 4 de la clasificación en el Apertura 2019?

Es reflejo del resultado que venimos realizando, no ha sido fácil para nosotros, venía un grupo con actitudes que no eran buenas para un equipo de Primera División y se han ido erradicando y los muchachos han ido desafiando esas malas actitudes y malos hábitos y hemos juntado las mejores virtudes.

¿Qué malos hábitos traía el recién ascendido?

Era un equipo nuevo que venía de segunda e identificamos qué no nos iba a ayudar, los jóvenes fueron entendiendo que no era el camino correcto e hicieron caso y hay muchachos que han ido creciendo en estos dos meses y medio. Teníamos en lista quitar el miedo psicológico de jugar en una división superior y se ha hecho caso a la retroalimentación y ahora rinden al 100%. Fue un desafío de grupo porque los extranjeros nunca habían jugado en Primera.

Tus goles le han ayudado a El Vencedor. Has marcado 10 y compartes el goleo individual con Armando Polo y Clayvin Zúniga.

Es una satisfacción, siempre trabajo igual en todos los equipos. La diferencia es que estoy jugando más que en Metapán, por eso fue que decidí salir de ese equipo. En El Vencedor estamos tranquilos, vivimos el día a día y eso nos tiene hasta acá.

Ya has ganado antes el premio HOMBRE GOL de El Gráfico. ¿Quieres volverlo a ganar?

Mentiría si digo que no pero no es mi objetivo primordial, sólo quiero que El Venecdor haga un excelente torneo y logre grandes cosas porque al principio nadie daba nada por nosotros. Nos hemos ganado el respeto y la admiración''.

En el ataque de los tabudos, te venías entendiendo bien con Mítchel Mercado. ¿Te afectó cuando sufrió un golpe en la cabeza hace dos jornadas?

Sí me afectó porque es un compañero y colega. Él es importante para este equipo y nos alegra que esta semana se reincorpore. Solo fue el susto. Espero siga triunfando en la Primera y demuestre siempre en cancha que es buen jugador.

¿Qué te llevó a El Vencedor, a demás de la búsqueda de más minutos?

Trabajar nuevamente con el profesor Víctor Coreas. Trabajamos antes en Vista Hermosa y Águila. En este último salimos campeones en el 2012. Me preguntó si podía participar del proyecto y le dije que sí quería echarle una mano y ayudarle. Gracias a Dios todo ha salido bien. Es un técnico inteligente que sabe preparar los partidos y eso ayuda mucho.

¿Estás motivado más este torneo que en el anterior?

Siempre me preparo al máximo para ser titular pero es lógico que si no juegas, pierdes la oportunidad de encontrar ritmo y una racha goleadora como centro delantero. En El Vencedor no se trata sólo de ser el goleador, acá hago otras tareas como orientar a los jugadores jóvenes. No se me hace extraño tener este rendimiento, vivo siempre motivado. Espero terminar bien el torneo y que El Vencedor logre grandes objetivos.

¿Cómo te sientes jugar en Usulután? Allí no ha perdido El Vencedor en tres partidos.

El equipo se siente my a gusto. Es una cancha en buenas condiciones, tenemos el apoyo de la gente de Usulután y Santa Elena. Es la cancha ideal y los resultado han llegado. Este camerino está muy unido, trabaja bien y la idea es siempre jugar con la pelota en el suelo.