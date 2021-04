Nicolás Muñoz: "No sé cuando metí tantos goles" 

El 31 de marzo del 2021 pasará a la historia como el día en que Nicolás Muñoz superó a Williams Reyes como máximo anotador en la primera división de El Salvador. El panameño alcanzó la cifra de 295 goles tras anotar un doblete ante Sonsonate en el estadio Juan Francisco Barraza.

Tras esculpir su nombre en la historia del balompié criollo, fueron muchas las sensaciones que experimentó Nicolás Muñoz. Euforia, satisfacción, felicidad, y orgullo, son algunos sentimientos que mostró el goleador panameño tras romper el récord de su amigo Williams Reyes.

"Gracias a Dios se me dio la oportunidad el día de hoy, con nuestra gente, con mis hijos presentes, eso me llena de mucho orgullo, es un sacrificio de muchos años, espero que esto dure durante muchos años", dijo Nicolás Muñoz tras terminar el encuentro.

"Esto es muy importante, no pasa todos los días, es algo increíble realmente, miro para atrás y realmente no sé cuando metí tantos goles", añadió el goleador.

Muñoz aseguró que este día presentía que algo iba pasar. Se encomendó, jugó y cumplió su sueño, el de su hermano, y el de su familia: ser el máximo goleador del fútbol salvadoreño.

"Presentía que esto podía pasar el día de hoy, estos días me sirvieron mucho para quitarme unos dolores que me estaban incomodando, y pude venir al 100 %. Aparte del récord, creo que hicimos un buen partido y bueno, esto quedará plasmado durante muchos años", dijo Muñoz.

"Este récord va dedicado, primero, a mi hermano que en paz descanse, ni yo confiaba, ni yo pensaba en este momento y él siempre me decía que iba a romper el récord, entonces va dedicado para él que está en el cielo, obviamente a mi familia que está en el cielo y a mis hijos que gracias a Dios tuvieron la oportunidad de vivir este momento", agregó.

Al respecto de alcanzar el récord centroamericano de goles que ostenta Juan Carlos "Pin" Plata de 301, Muñoz aseguró que intentará marcar más tantos mientras juegue.

"No sé hasta dónde puedo llegar, nunca me pone, me preparo día a día, partido a partido, he marcado muchos goles durante mi carrera y seguiré así, sabía que este momento iba a llegar, gracias a Dios fue hoy", remarcó.

Por otro lado, Nicolás Muñoz respaldó a su equipo. Aseguró que el plantel está para grandes cosas y que mediante se vaya completando el plantel, Águila será mejor.

"Estamos para grandes cosas, somos el mismo equipo que terminó el año pasado, nos costó arrancar es cierto, pero hay jugadores que estamos recuperando y obviamente eso dificulta porque somos un equipo reducido", dijo.