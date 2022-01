Nicolás Muñoz: “No merecía irme del fútbol de esa manera”

Nicolás Muñoz, nuevo jugador de Municipal Limeño habló con los panelistas del programa “El Güiri Güiri al Aire” donde confesó que quiso aceptar el reto con el cuadro cuchero ya que su último torneo en Águila “fue para el olvido”.

El goleador histórico del fútbol salvadoreño comunicó que a pesar de haber agendado su retiro para finales del 2021, decidió aceptar la oferta del equipo santarroseño para mejorar su imagen en cuanto a su despedida.

“No podía y no merecía despedirme del fútbol de esa manera. Es cierto que había anunciado mi retiro para diciembre pero no merecía irme de esa manera. Luego de 20 años creo que no era justo irme como algunos querían”, comentó el delantero.

El atacante panameño no tuvo muchos minutos en el último certamen con el equipo emplumado donde estuvo relegado al banquillo cuando estaba al frente el argentino Cristian Domizi. Con la salida del entrenador argentino, alcanzó a jugar un par de partidos cuando asumió ‘Chochera’ Castillo pero no pudo convertir goles.

“El torneo pasado fue un desastre para mí y al final lo terminó siendo para el equipo. No jugué nada, quisieron inventar unos problemas, un mal momento que nunca existió y eso me motivó a seguir”, expresó el atacante canalero.

Los periodistas del Gráfico también le preguntaron al delantero sobre el récord de goles a nivel centroamericano, que actualmente sostiene ‘Tin’ Plata con 301 tantos, cuatro más que Nicolás Muñoz.

“Algo que está ahí, no es algo que me robe la calma. Sé que si comienzo a anotar goles me iré acercando y sería lindo retirarme del fútbol con ese récord”, comunicó el nuevo jugador de Limeño.

El ariete histórico también habló sobre el proyecto del equipo de La Unión de cara al torneo Clausura y cómo va la preparación del grupo teniendo en cuenta que hay una pelea por la permanencia en la liga mayor.

“Me motivó llegar porque hay muchos cambios, hay un trabajo muy bueno y tengo el apoyo del entrenador ya que habló directamente conmigo. Han llegado buenos refuerzos y tengo que decir que Limeño, por años ha sido de los equipos chicos que mejor trato tiene con el jugador en cuanto a lo económico y los implementos. No tenemos duda de que el equipo salvará la categoría y peleará por la clasificación”, agregó Muñoz.