Nicolás Muñoz: "No me quita el sueño lo del récord goleo"

Con su segundo doblete en el torneo, el delantero panameño salvadoreño Nicolás Muñoz ayudó a que Águila ganara su segundo juego del Apertura, con pizarra de 2-0 ante Jocoro.

En el récord de goleo histórico en el país, ese que disputa con el hondureño salvadoreño, Williams Reyes, Muñoz tiene 282 contra 294 que tiene Reyes. Está solo a 12 de alcanzar al catracho, pero el canalero pone lp individual en segundo plano. Por ahora se concentrará en poder aportar a la causa de los naranja y negro

"No me quita el sueño lo del récord de goleo. Lo dije desde que marqué el gol número 1,pero sé que estando bien y si sigo anotando me iré acercando poco a poco. Lo que me interesa es estar bien físicamente para ayudar al equipo. Gracias a Dios, ante Jocoro se me dio la oportunidad y aprovechamos dos oportunidades que tuvimos", indicó el canalero.

Por otra parte, el panameño, que llegó al fútbol nacional desde 2004, admitió que Águila no tuvo un buen primer tiempo ante Jocoro , pero indicó que en el segundo se pudo revertir esa situación.



"Somos un equipo con mucha autocrítica y reconocemos que en el primer tiempo fuimos un desastre. Luego, quedamos contentos con el resultado del equipo. Mejoramos en el segundo tiempo, porque somos conscientes no jugamos a nada. No era la idea que queríamos. Hay un rival que también se prepara y pudimos recomponer en todas las líneas. Hicimos lo que se nos había mandado, dijo Muñoz .