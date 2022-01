Nicolás Muñoz: "Me gustaría celebrar el gol 301 ante Águila"

Nicolás Armando Muñoz Jarvis, delantero del Limeño, admitió en el Güiri Güiri al Aire que le gustaría celebrar su gol número 301 en el partido contra Águila del próximo domingo en el estadio Ramón Flores Berríos, pero aclaró que respeta a la afición del cuadro migueleño y quisiera festejar el récord por la directa emplumada.

Muñoz está a un gol de igualar el récord como máximo artillero centroamericano del guatemalteco Juan Carlos "Pin" Plata.

Al preguntarle a Muñoz dónde le gustaría celebrar el gol 301, si en el Barraza o el Quiteño, dijo que las dos son buenas opciones, sin embargo, la opción estará latente este domingo en el Ramón Flores Berríos ante su ex equipo.

"Esperemos que el gol 301 sea muy bonito como el que anoté cuando superé a Williams Reyes, en casa, ante la gente y poder disfrutarlo...Jugamos en Santa Rosa el domingo (ante Águila) pero la tengo clara y me gustaría celebrarlo, porque es un momento histórico, me gustaría celebrarlo, sin faltarle el respeto a la afición del Águila, pero si por los directivos que se han manejado muy mal conmigo, por esa situación me gustaría celebrarlo, va a ser un partido difícil el domingo", expresó en el programa radial.

El delantero panameño de 40 años alcanzó la cifra de 300 anotaciones el miércoles en el juego contra Once Deportivo al marcar de penalti al minuto 86 en la derrota de su equipo por 3-2 en Ahuachapán.

"Increíble, la verdad. Ayer llegué a casa triste por la derrota, después con mi esposa y mis hijos nos pusimos a analizar lo de los 300 goles y es increíble lo que he realizado y no sé cuántos jugadores tendrán la dicha de llegar a 300 goles, yo gracias a Dios la he tenido y estoy muy contento y agradecido con Dios. Agradezco a todos mis compañeros que he tenido durante todos estos años que estuve acá y sin ellos esto no fuera posible", enfatizó.