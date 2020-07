Nicolás Muñoz: "La salud es importante pero es urgente que vuelva el fútbol"

Luego del anuncio de la primera división que ha trasladado tentativamente el inicio del torneo Apertura 2020 para el próximo 20 de septiembre y ya no el 5 como estaba previsto anteriormente, el panameño Nicolás Muñoz aseguró que es necesario que el fútbol retorne pronto a nuestro país pero sin olvidar que la salud es la prioridad que debe tener nuestras autoridades deportivas.

"La verdad para nosotros sería bueno que haya liga, viendo lo que han hecho los otros países del área me pregunto por qué no lo podemos hacer, pero estamos en las manos del Ministerio de Salud (MINSAL), creo que hay tiempo suficiente para poder sacar el torneo en la fecha que se ha estipulado", aseguró el atacante canalero de Águila sobre su percepción si habrá o no liga.

Sin perder el enfoque real del ambiente reinante en nuestro país, Muñoz es de la idea que "está complicada la cosa, es cierto que lo primero es la salud, al final es lo más importante, eso lo tengo claro, no es un tema negociable, pero hay que evaluar todas las condiciones para conocer la decisión final, pero en lo personal deseo de verdad que haya liga, por los compañeros, por los que aún no recibimos salario todo este tiempo, espero que el MINSAL evalúe todas las variables porque hay muchas familias que dependemos mucho de todo esto, si no se juega este año no se podría hacer en enero, es lo que he escuchado toda esta semana, espero que solo sean rumores y entiendo que a los equipos no les conviene que eso suceda, especialmente a los tres que nos representarán en la CONCACAF", destacó el ariete sureño quien aún tiene contrato vigente con los aguiluchos.

Nicolás Muñoz hizo una evaluación general de las condiciones en que está el área centroamericana en el tema de inicio de temporada y aseguró que no todas las ligas están a un mismo nivel de preparación.

"En Panamá está peor, solo esperan que las autoridades de salud les aprueben el protocolo sanitario para determinar fecha de inicio del torneo, en Costa Rica ya llevan tres semanas de trabajo y lo importante que hay que entender es que de realizarse sería a puerta cerrada, no podría ser distinto por las condiciones que hay", afirmó el futbolista panameño naturalizado salvadoreño.

SUS EVALUACIONES

El atacante de 38 años y que ha 278 goles en toda su carrera profesional en el país desde el Clausura 2004 considera que la primera división debe tomar algunas variables importantes para hacer realidad el retorno del fútbol al país si al final el gobierno central considera un segundo aplazamiento en alcanzar la fase 2 de su reactivación económica y que ha provocado el aplazamiento por 15 días para el inicio del próximo torneo liguero.

"Valdría la pena tomar en consideración lo que la liga pretende hacer si hay otro aplazamiento y jugarla entre octubre y finalizar en enero, pero es difícil a estas alturas por las cifras de contagio que se maneja, lo importante es que se enfoque más en que se autorice el protocolo que la FESFUT ha presentado, espero que las autoridades lo puedan aprobar, tenemos muchas ganas de jugar pero no somos nosotros los que decidimos en el tema", aseguró el futbolista panameño.

"Todo se mira tan nublado a tal grado que todo lo que podamos decir sobre el tema es pura especulación, mientras no se refleje una disminución en los casos de contagio el fútbol se mira lejos", afirmó el delantero canalero quien admite que mira de manera distinta la pandemia.

"Los primeros tres meses tenía un enorme temor del contagio, en el mes pasado miré las cosas distintas ya que el virus no se irá, hay que aprende a convivir con él, ser responsable para evitarlo, nuestra cultura no nos permite evitarlo, muchos se han contagiado fuera y lo ha llevado a casa y ha infectado a sus seres queridos."

Muñoz considera que los más afectados de todo esto son los propios futbolistas ya que el tiempo de espera para retornar a la cancha se está ampliando.

"Ya iríamos para el medio años si se juega el 20 de septiembre, ningún país en el mundo del fútbol ha parado su liga por tanto tiempo y creo que vamos para esa cifra, nadie llegaremos a un 100% y eso que nunca he parado de entrenar, nadie lo logrará, cada quien es consciente de su trabajo, tendremos una pre temporada muy diferente ya que llegar a entrenar a cancha luego de cinco meses será inédito, nosotros la tenemos claro que debemos tomarlo con paciencia para evitar una lesión", reconoció el futbolista sobre el papel a tomar.

"Conozco a muchos jugadores que sé que no han hecho nada para prepararse en lo físico en todo este tiempo, no por desidia o por falta de responsabilidad, la mayoría debe ver qué hace para llevar sustento a sus familias, es aplaudible saber que muchos, la mayoría, deban hacer un trabajo distinto al fútbol, se siente la impotencia tener en nuestras manos un contrato por un año y no poder hacer valer ese documento, tengo un contrato de enero a diciembre y solo cobré enero con la pre temporada, febrero lo cobré y en marzo nos pagaron hasta el 20 de ese mes", aseguró el atacante aguilucho quien confiesa que sus ahorros, lo que ha sostenido a su familia en los últimos cuatro meses, están al límite.

"Mis ahorros me han ayudado para sostener a la familia la ayuda de mi esposa ha sido fundamental, la preocupación está allí, el dinero sale y no hay cómo recuperarlo, todo este tiempo ha sido solo sacar ese colchón monetario que uno tiene por ser previsor pero hay otros casos que conozco que es lamentable", destacó con preocupación.

"Mis ahorros van escaseando, considero que podemos llegar así hasta septiembre, las cuentas deben pagarse y algunos compromisos que tenemos no se han dejado de pagar, mis cuentas por pagar en Panamá no se han parado, pero hay una fe enorme que esta prueba en vida que tengo la vamos a superar. Tengo tranquilidad a pesar de la preocupación familia, uno tiene sus cosas que puede hacer fuera de la cancha, me podrían ver trabajar en otras cosas pero son cosas que no las he madurado, aún no llegamos a ese límite económico pero Dios dirá más adelante si debemos hacer algo diferente que patear una pelota."