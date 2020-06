Nicolás Muñoz: "La fractura de 2004 me impidió ir a Europa, Colombia y la MLS"

En una intervención en el espacio en línea, A las ocho con el Shebe, de Panamá; el delantero de Águila, Nicolás Muñoz, reveló que la lesión sufrida (fractura de tibia y peroné) en 2004, ante la marca del exzaguero uruguayo de Metapán, Juan Bicca, no solo le impidió estar en la final del Apertura 2004 con la camisa de FAS. Ese infortunio, según el futbolista canalero, también le cerró puertas en el fútbol colombiano y portugués, respectivamente, en un futuro cercano.

"Esto lo voy a decir ahora por primera vez. Ya en el cierre de ,mi carrera creo que es un dato que no debe importar mucho. Después de la lesión, la pierna me quedó con un exceso del callo óseo. Se me creó una malformación, como una bola sobre la factura. Eso, en las veces que yo tuve la oportunidad de ir a otras ligas como MLS, Portugal y Colombia, me afectaba cuando me hacían la prueba médica. Eso me cerró las puertas de otros lugares en los que pude estar por rendimiento, pero a la hora de hacer la prueba médica, fallaba. En Portugal yo ya había hecho todo, ya habia firmado, pero se agarraron de eso (prueba médica) para sacarme. Esa fue la razón por la que yo no me quedé. La gente cree que ir a esas ligas es solo llegar y firmar. No es así, ahí tienen un montón de filtros", dijo el delantero aguilucho a ese medio canalero.

Muñoz ahondó luego en cómo le tocó vivir en medio de esa fractura. Luego de haber hecho un buen trabajo con Chalatenango en 2004, en su primera faceta en el balompié nacional, fue a FAS, pero esa lesión lo metió en serios apuros.

"Fue una lesión dura, muy terrible. Fue una entrada descarada, no me la esperaba, porque ni siquiera tenía la pelota. Fue un año terrible por la recuperación. Son de esas cosas negativas que te ayudan a mejorar. Tuve que hacerme fuerte en muchos aspectos, físicamente y mentalmente. Todo lo que he ganado ha sido después de esa lesión, por la que no pude dar ese salto desde El Salvador a otra liga. Yo sabía que esa lesión algo me iba a truncar", dijo el centroamericano en A las Ocho con el Shebe.

Luego, vino la etapa postoperatoria, esa que tampoco fue fácil para el canalero. Antes de llegar al final de su recuperación tuvo momentos en los que la pasó muy mal, sobre todo en lo anímico.

"Tuve que reponerme de de muchas situaciones para poder jugar de nuevo a un alto nivel. Hubo días en los que lloraba y me golpeaba la cabeza con la pared, Sentía que la pierna no me estaba respondiendo, que no me estaba recuperando. Eso era muy frustrante para mí", externó el atacante panameño, quien también tuvo un paso destacado en el fútbol sala de Panamá anteriormente.

¿La panameña o la salvadoreña?

Por ahora, Muñoz tiene 38 años de edad. En este momento no tiene definida una fecha en la que se irá del balompié, pero sí tiene claro que no quiere dejar esa práctica debido a una lesión que l.o precipite para salir. "Quiero irme íntegro. Espero poder jugar un año o un año y medio más. Soy sincero, no me veo como técnico. Quiero ir a Panamá y disfrutar a mi familia. He estado 18 años fuera de mi país. Para mí, la familia es lo más importante", apuntó el atacante.

Luego, en cuanto a la pregunta de cuál liga es mejor entre la salvadoreña y la panameña, Muñoz fue práctico al responder que si se hubiera quedado en Panamá, no hubiera podido vivir del fútbol. "De eso estoy claro. Siento que a la liga panameña le hace falta organización, le hace falta que llegue gente que desde lo administrativo sepan de fútbol y velen por el bienestar de los jugadores. Obviamente que los jugadores tienen mucho que ver en eso. Yo siento que acá en El Salvador estamos un paso arriba, estamos a uno dos pasos arriba de la liga panameña. También en El Salvador hay un nivel técnico más alto que en Panamá. Creo que en Panamá se van más a lo físico. En cambio, acá en El Salvador se dedican más a jugar, a hacer un gran espectáculo. Creo que también en eso estamos un poquito arriba acá.", dijo el actual delantero de Águila.