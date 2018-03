Nicolás Muñoz: “He sido parte de esta generación que logró el boleto al Mundial”

SAN SALVADOR. Este mediodía, en el programa de Radio Güiri Güiri al Aire, el delantero panameño del Luis Ángel Firpo, Nicolás Muñoz, analizó la clasificación de su selección a la Copa del Mundo por primera vez en su historia.Muñoz, que ha formado parte del proceso de esta selección durante la eliminatoria, celebró el boleto. "Me siento muy alegre, muy orgulloso porque he sido parte de esta generación que logra el boleto al Mundial", apuntó.Destacó que esto ha sido una construcción de mucho tiempo. "Algún día nos prometimos (como jugadores) sacar a Panamá adelante. Después de mucho tiempo lo logramos", agregó.Reveló que estuvo en comunicación con los seleccionados canaleros y en todo momento confiaron en lograr el cometido. "Tuve contacto desde temprano con algunos seleccionados, siempre creyeron que saldrían adelante".Muñoz fue cuestionado por el panelista Roberto Águila sobre si merecía jugar ayer ante Costa Rica; la respuesta del ariete fue tajante: "Siempre pensé que merecía estar en la alineación porque he trabajado mucho tiempo, pero fue decisión del DT".¿Cómo les irá en el Mundial?, fue la última pregunta y respondió: "Haremos lo que se pueda, lo mejor posible, no sé hasta dónde llegaremos".