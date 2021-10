Nicolás Muñoz: "Ha sido un torneo atípico para mí"

Para Nicolás Armando Muñoz, atacante panameño-salvadoreño de Águila y goleador histórico de la liga con 297 goles, el Apertura 2021 no ha sido un torneo de liga cualquiera, para nada; admite que ha tenido que lidiar con muchas variables en contra que le hicieron pensar que ya no jugaría más en este torneo por las lesiones que ha sufrido y especialmente por las marcadas diferencias de índole táctico que tuvo con el anterior entrenador, el argentino Cristian Domizzi y que hasta la fecha ha rehusado comentar a profundidad.

Para Muñoz es más importante enfocarse en lo que se viene en la liga donde Águila ha logrado por fin retomar su vuelo en esta segunda vuelta donde ha firmado dos victorias consecutivas de la mano del peruano Alberto "Chochera" Castillo.

"Ha sido complicado para mí, venía sin poder jugar ocho fechas, se me presenta la oportunidad de jugar el clásico ante FAS y gracias a Dios lo pudimos ganar. Ahora me pasa esto (de la molestia muscular) que a Dios gracias no es nada grave ya que estaremos un par de días descansando para luego regresar para ayudarle al equipo, tomar el ritmo de juego que es lo que más le cuesta a un jugador, pero sé que puedo lograrlo", le confesó Muñoz a esta redacción.

Muñoz fue el gran ausente en el juego de liga del pasado miércoles por la noche en el estadio Barraza ante Isidro Metapán luego de sentir molestias musculares en su pierna izquierda en el entreno previo al complemento de la jornada 14 del Apertura 2021.

"Es una lástima no estar con los compañeros hoy (miércoles) dentro de la cancha, pero son situaciones que pasan ya que después del partido del domingo pasado ante FAS tuvimos mucha carga física y ayer (martes) en el último entrenamiento sentí un poco de dolor en la parte posterior de mi pierna izquierda. Hablamos con el cuerpo técnico y decidimos mejor descansar para recuperarnos bien para la próxima fecha", explicó el goleador.

Águila logró sumar seis puntos en tres días para posesionarse en solitario del cuarto lugar con 23 puntos y ahora su mirada está fija en Atlético Marte este domingo en el Cuscatlán a fin de buscar desbancar al campeón FAS del subliderato.

"El resultado del domingo anterior ante FAS nos ya ayudado a todos en lo anímico después de semanas de muchos disturbios, nos ha dado tranquilidad, eso se reflejó ante Isidro Metapán para golearlo", aseveró.

"Yuyu" ha zanjado el tema Domizzi y ha sido claro fuera de micrófono que es un tema al cual no responderá ya que no abona en absoluto a la tranquilidad del plantel, pero reconoció que la llegada del peruano Castillo al banquillo emplumado por segunda vez desde el 2008 ha ayudado para tranquilizar las aguas tras firmar dos triunfos consecutivos y poder reencontrarse por tercera vez en su carrera con "Chochera" Castillo a quien guarda un profundo respeto.

"Ya estuve con él en FAS y en Chalatenango; es un entrenador que posee ideas buenas, es un técnico que le viene muy bien al Águila, con propuestas ofensivas y claras y siento que seguiremos bien así ", acotó.

Sin goles por el momento en el Apertura 2021, Muñoz no muestra ansiedad alguna por no haber celebrado por el momento que lo acerque al récord regional en poder del guatemalteco Juan Carlos Plata con 301 goles de liga.

"Los goles llegarán, espero que sea pronto. Me estoy sintiendo mejor la verdad esta lesión me ha privado de estar ante Metapán, pero sé que voy a sumar más minutos de juego, que las oportunidades de gol se presentarán y que voy a volver a convertir más goles."