Nicolás Muñoz: "Contento por el doblete y es bueno para empezar"

Los dos goles de Nicolás Muñoz ayer fueron vitales para la victoria del Águila ante el Municipal Limeño y el panameño aseguró que aún queda mucho camino pero los goles le dan confianza. El grupo se aplicó en la cancha pero aún hay camino por recorrer.

"Contento por los dos goles. Es importante empezar con la victoria porque es mucho tiempo sin estar en competición. El Limeño fue un equipo duro, aguerrido, que no dio balón por perdido pero supimos salir adelante y agradecido con los goles", apuntó el panameño.

Sobre el próximo duelo, ante Jocoro que también ganó, Muñoz destacó que "en este torneo todos los partidos serán difíciles. Hay que ganarles a todos para avanzar y el Jocoro es uno que tiene ganas de salir adelante. Pero de nuestra parte hay que seguir en la línea de trabajo".

De acuerdo con Felipe Quejada, zaguero colombiano del Águila, lo importante era ganar y ahora queda mucho torneo por delante. "Primero pues feliz porque hemos vuelto a jugar, volvimos a nuestra oficina y eso nos motiva. El partido fue duro, complicado y lo sabíamos. Pero tuvimos paciencia y aprovechamos esas oportunidades para salir con la victoria", destacó.

Por su parte, el entrenador del Limeño, Misael Alfaro, señaló que los penaltis fueron faltas y que esa falta de concentración es lo que se debe de mejorar. "Hubo momentos que nos desconectamos pero hay que seguir. Nos vimos bien cuando nos conjuntamos e hicimos muchas ocasiones, pero son cosas por mejorar. Hay que tener en cuenta que venimos de una pretemporada fuerte pero hay que seguir trabajando", señaló.

Alfaro destacó que "debemos trabajar. Me hago responsable de esta derrota y le hicimos saber al grupo que hay que estar concentrados. Debemos trabajar porque cuando tocamos e hicimos nuestra propuesta de juego, nos vimos bien e hicimos un gol. Pero ahora hay que seguir trabajando porque se viene también la Liga CONCACAF y no podemos relajarnos. Por eso volvemos al trabajo este domingo porque no queremos darle armas al rival".