Nicolás Muñoz: "Antes de anotar, pensé en mis hijos que me estaban viendo en casa"

El panameño-salvadoreño Nicolás Muñoz, anotó ante Santa Tecla su gol 301 en su brillante carrera profesional para empatar así la marca del guatemalteco Juan Carlos Plata de anotaciones a nivel centroamericano, momento inolvidable que para el atacante de Municipal Limeño lo vivirá por siempre.

Tras la finalización del partido en que empató a un gol con los periquitos en su propia casa y aún con lagrimas en sus ojos, "Yuyu" Muñoz afirmó que "el fútbol me ha enseñado durante todos estos años que no hay que rendirse, que hay que luchar hasta lo último, no importa en las condiciones en que uno se encuentre, ahora estamos (como Limeño) en una situación complicada, pero estamos bien, mejorando cosas" resaltó el goleador histórico del fútbol nacional quien además sumó su partido 600 en la liga salvadoreña desde el 2004.

Sobre el partido ante el cuadro periquito donde terminaron encimado sobre el equipo local con fútbol propositivo, Nico Muñoz afirmó que "hoy lo demostramos en el segundo tiempo, creo que Santa Tecla prácticamente estaba rendido, solo esperando que le anotáramos, pero al final nos vamos con un punto muy valioso, peleamos hasta lo ultimo y Dios siempre premia al valiente, al que se esfuerza y está noche quedó demostrado", indicó el goleador quien sumó ante los tecleños cuatro goles para empatar junto al mexicano Jahir Barraza de Santa Tecla y con Kevin Santamaría de Águila el liderato de goleo en el torneo Clausura 2022 con cuatro dianas.

Sobre su gol y la manera en que llegó, a través de un cobro de penal, "Yuyu" Muñoz admitió que "más que anotar un gol fue lo que nos da, nos dio un valioso punto para esta instancia en la que estamos, al final, gol es gol, siempre lo he dicho, me voy contento porque lo pude anotar, no era una situación fácil, estábamos en los últimos minutos, sabíamos los que nos estábamos jugando y bueno, gracias a Dios pudimos anotarlo, aunque Joel (Almeida) estuvo a punto de atajarlo, pero siempre he confiado en mi potencia al patearlos y bueno, logré superarlo para anotar", aseguró.

Muñoz, apelando siempre a su sinceridad, aceptó que la jugada del penal en que el portero mexicano de Santa Tecla, Joel Almeida lo empujó, pudo no haberse sancionado por el árbitro central; además no confirmó si fue una manera de compensar por parte del juez Giovanni Corona, por el gol que les anuló un minuto antes de la acción del penal por parte de Carlos García.

"No sé si (Corona) compensa, no lo creo, pero sí (admito que) yo cuando veo que "Pituka" (Joel Almeida) viene, obviamente uno pone el cuerpo suavecito para que cuando te toque te derribe y creo que eso fue lo que pasó; al final (el arbitro) lo pitó, (pero) son situaciones que estamos viviendo a diario, el domingo pasado (ante FAS) no nos pitaron dos penales claros, lastimosamente hemos caído en esta situación, pero esperamos que mejore para que el fútbol siga mejor".

Sobre sus pensamientos que abrumaron su mente a la hora de cobrar el penal, Nicogol confesó que "pararse allí no es fácil, la verdad no es fácil, a pesar de la experiencia (que poseo), más en la situación en que nos estamos jugando, pensé solo en mis hijos que me estaban viendo en casa y gracias a Dios anoté, sé que disfrutaron mucho y solo queda descansar en estos días, hemos tenido una semana muy complicada, y deseo volver bien para enfrentar el próximo domingo al Alianza en casa".

Sobre el hecho que ha igualado el récord de goleo en liga del guatemalteco Juan Carlos Plata con 301 goles y que está ahora a un solo gol para convertirse en el nuevo goleador histórico de la región, Nicogol es claro en señalar que "vamos paso a paso. Siempre lo he dicho que sobre los goles, lo más importante para mí es prepararme bien, estar físicamente y poder ayudar al equipo, esta noche se dio, gracias a Dios", indicó.