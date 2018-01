Nicolás Fagúndez no jugará con Sonsonate la primera fecha del Clausura 2018

De acuerdo con el presidente del Sonsonate, Pedro Contreras, el volante uruguayo Nicolás Fagúndez saldrá de Uruguay con rumbo a El Salvador este jueves por la noche, por lo que el suramericano no llegará a tiempo para el primer juego del Clausura 2018, este sábado, contra Santa Tecla.



Fagúndez debía llegar la semana pasada, pero no ha encontrado cupo en los vuelos, según explicó Contreras.

Caso similar es el del técnico uruguayo Rubén Alonso, quien no ha podido estar en ninguna sesión de pretemporada. Está de vacaciones en tierras charrúas desde finales del mes anterior y se espera que llegue este viernes.

Por ahora es Mario Elías Guevara, timonel asistente, quien dirige y quien prácticamente armará el equipo para el debut ante los tecleños.

TULLOCH SÍ PODRÁ JUGAR

El delantero jamaicano Mckauley Tulloch llegó al país el domingo y sí estará a disposición para el primer juego del Clausura 2018.

El último equipo de este delantero caribeño fue el Isidro Metapán y contó por qué decidió cambiar de aires y llegar al Sonsonate.

"Me finiquitaron porque llegó una nueva directiva al Metapán. Yo me decidí por Sonsonate porque conozco a varios jugadores de este grupo. No me pongo una meta en concreto de goles, pero sí espero aportar muchos", indicó el delantero.