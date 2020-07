Nicolás Fagúndez, el excajero de banco que tuvo éxito en Águila

Desde la mitad de 2016 hasta la mitad de 2017 irrumpió en el nido. Llegó y con goles en táctica fija, sobre todo, hizo que la gente que simpatiza con Águila. también la que no, pusiera atención en él. Por su precisión, se adueñó de los tiros libre en el negro y naranja.

"El tema de la pelota quieta uno la trabaja desde que tiene uso de razón. Me acuerdo que desde pequeño, en el fútbol infantil , ya era el encargado de cobrar en pelota quieta. En ocasiones andás con la mira derecha, que le pegás de todos lados y la metés en el arco. Siempre fue una de mis fortalezas el gol de tiro libre", aseguró Nicolás Fagundez, volante uruguayo que ahora juega para Ferrocarril, de Salto, un equipo de la segunda división del balompié charrúa.

Pero también así de preciso en la pelota quieta lo era con los números, con las cuentas. Fagúndez empezó a jugar a escala profesional hasta los 25 años, en el Tacuarembó, que lo pidió como refuerzo, a través del timonel charrúa Gustavo Ferráz. Pero antes de llegar ahí tuvo que trabajar como cajero en un banco y luego en un almacén en Salto, Uruguay. Hizo un bachillerato en turismo, nada que ver con números o ciencias exactas, pero las cifras siempre se le dieron.

"Uno tuvo la oportunidad de llegar al fútbol profesional con bastante edad. Por supuesto que antes de ser profesional en el fútbol, uno tuvo un trabajo y en mi caso fui cajero. En Chile resaltó una nota que me hicieron en cuanto a que antes de ir al fútbol profesional yo había sido cajero. Se me dio esa oportunidad de ser cajero de banco, que en ese momento era un desafío lindo. Aparte de eso estaba la necesidad de trabajar. De todo se aprende. Por otra parte no defraudé al técnico Ferráz, porque en lo futbolístico nos fue muy bien", dijo el centrocampista que sigue activo en el balompié.

Por otra parte, en la vida de Fagúndez el fútbol le quitó el estrés que le habían provocado las operaciones matemáticas que debió ejecutar como cajero. Relató que debía lidiar con cualquier tipo de moneda hasta con cheques.

"Trabajar con dinero es bastante estresante en el sentido que uno no se puede equivocar. Aparte, donde yo trabajé no solo se trabajaba con el peso de Uruguay, también había euros, Real brasileño y Peso argentino, que son monedas de países limítrofes. Entonces, uno debe estar siempre atento. Si te equivocabas, el que perdía eras vos. Al principio, uno tuvo un par de errores, que luego me sirvieron para no cometerlos más. También están los líos con la moneda falsa y debés estar atento", dijo el exjugador de Águila, Sonsonate e Isidro Metapán.

Su paso por el El Salvador

Luego del Clausura 2017, tras su segundo y último torneo con Águila, Fagúndez, ahora de 34 años, tuvo que volver a Tacuarembó, ese equipo que le abrió la puerta del mundillo profesional. Ahí estuvo un par de torneos y en 2018 volvió para jugar para Sonsonate, en 2018. Luego de eso, fue el turno de llegar a las filas de Isidro Metapán, en 2019.Ahí tuvo un paso discreto y debió volver a Tacuarembó.

"Uno tiene lindos recuerdos del país, sobre todo,no solo por los equipos, sino también por los amigos que ha dejado en el camino. Águila fue mi primera experiencia en El Salvador y con mi esposa tenemos muy bonitos recuerdos. La verdad es que la afición de Águila siempre nos ha tratado con mucho respeto. Yo venía de otro fútbol y me tuve que adaptar a un fútbol salvadoreño, que es aguerrido. También tenemos bonitos recuerdos de Metapán y Sonsonate", dijo el volante charrúa.

Luego de acordarse de experiencias en los equipos en los que militó en El Salvador, al charrúa no le tiembla la voz a la hora de afirmar que en un futuro cercano podría volver a jugar en la liga de privilegio cuscatleca. Asegura que él no da nunca nada por descartado en cualquier ámbito de la vida.

"Águila es una de las aficiones más grandes, es una de las que lleva más público a las canchas. Es lindo jugar en equipos en los que su hinchada es cálida. Lastimosamente no pudimos lograr el título en los tres equipos en los que jugué, pero uno siempre lo dejó todo. En redes sociales siempre existe el cariño de la hinchada de Águila. Cuando se recuerda un gol que marqué con Águila o suben una foto con mi paisano Joaquín Vergés, la gente se hace notar. Tengo buenos amigos en Águila. Capaz que un momento nos toca volver al país. No lo descarto", dijo el centrocampista suramericano.