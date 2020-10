Nicogol brilló en la fecha dos del Apertura 2020

Casa llena en el plató de El Gráfico TV se tuvo en el programa que se transmite todos los días a través de la señal de Canal 33 y canal 7 en cable.

Cristian Villalta, Marcelo Betancourt, Rodrigo Arias y Eugenio Calderón analizaron cada uno de los seis partidos de la primera división y lo que nos regalaron los 12 equipos en la jornada dos del torneo Apertura 2020 que ha comenzado a calentar ya que pese a que se anotaron siete goles menos que en la fecha inaugural y que hubo tres expulsados más que en la primera jornada nos dejó en resumen dos resultados sorpresivos en el grupo de occidente y a tres líderes consolidados en el liderato en cada uno de los grupos conformados.

La discusión deportiva comenzó con los dos juegos celebrados en el oriente del país y sus críticas y elogios se posaron sobre lo que nos dejó el Águila-Jocoro en el Barraza y que terminó con triunfo emplumado por 2-0.

"El fútbol fue dueño de la tarde y aunque le costó el Águila se llevó los tres puntos y puede ser señalado como uno de los favoritos para ganar el grupo", comentó Cristian Villalta quien rompió el hielo para iniciar la tertulia si pelos en la lengua como ha sido la costumbre en el programa.

"Segundo triunfo en fila y el olfato goleador de Muñoz en los últimos años nos "

regaló un gol ballet, en el segundo fue un gol de sutileza, la fineza para conectar el balón, acariciar la pelota y es uno de los tres mejores goles de la jornada", remató Eugenio Calderón.

"El Águila puede crecer mucho más de lo que nos está mostrando, pero me parece que siempre le brinda sufrimiento a sus aficionados, pero muestra solidez, tiene pegada y eso que le falta un brasileño más que debute y el retorno de Gerson Mayén, puede mostrar más", afirmó Marcelo Betancourt en alusión al trabajoso triunfo de los emplumados ante un batallador Jocoro FC que vendió cara su derrota en el Barraza y que con mayor fortuna pudo haber sacado un mejor resultado y evitar ese 2-0 que tuvo como protagonista al goleador histórico de los aguiluchos, Nicolás "Yuyu" Muñoz.

Calderón destacó que "hay que recordar que Águila tendrá su primera prueba fuera de casa cuando visite al Firpo el próximo domingo."

Rodrigo Arias comentó que "Águila puede verse potenciado con la llegada de Gerson Mayén, puede darle mayor fineza a la hora de atacar ya que el fútbol de Gerson puede permitirle hacer eso, a mejorar los tiempos de ataque ya que miro muy vertical este equipo", destacó.

Villalta preguntó a los panelistas a cuántos goles se acercó Nico Muñoz del récord de goleo que ostenta el hondureño-salvadoreño Williams Reyes, lo que Betancourt respondió "está a 12 goles. Lo que me sorprende es que cuando lo ves jugar no te parece un jugador veterano y sí hay jugadores que ya parecen veteranos y son suplentes y en equipos de la media tabla para abajo y Muñoz es titular con Águila, juega los 90 minutos y juega en un equipo que siempre ha buscado ser protagonista en la liga."

"Uno de los equipos que ha ganado el título de goleador, no baja el pie del acelerador nunca, los ha ganado con muchos de sus equipos en que ha militado", reiteró Arias

"Hay una relación cercana e importante entre Muñoz y Williams Reyes, se ha demostrado eso en los equipos en que han jugado juntos", afirmó Calderón.

Luego los panelistas se centraron en el empate sin goles entre Municipal Limeño y Luis Ángel Firpo en Santa Rosa de Lima

"Firpo es el único equipo en la liga mayor que no ha logrado marcar gol , luego de 180 minutos no sabe lo que es cantar un gol", acotó Eugenio.

"Creo que es buen resultado para Firpo..Se le viene el Águila y pudo demostrar que puede mantener su valla en cero."

"A Firpo no lo hemos logrado verlo por televisión todavía pero siento que por lo que he leído de las crónicas de los compañeros crea más ocasiones de gol que al final no aprovecha y por eso cuando lo golpean no tiene cómo responder, le sucedió en Jocoro y le pasó lo mismo ante Limeño donde generó mucho como para haber anotado al menos un gol", analizó Betancourt.

ALIANZA MANDA EN EL CENTRO

Los panelistas pasaron de oriente y aterrizaron en la zona central donde solo Alianza salió victorioso en su visita a Chalatenango.

"En ese partido se genera para mí el gol de la jornada en la pierna de Marvin Monterroza, por la distancia, la marca que tenía y que Monterroza no se arrugó para rematar a puerta", destacó Calderón.

"Al Alianza no se le nota que tuvo una pausa muy larga, pero ese gol anotado por Marvin ya lo ha hecho antes con la selección nacional", recordó Villalta.

"Me da la impresión que Cortés está manejando bien al equipo, no lo había visto antes con tanta facilidad para llegar al gol, para mí Alianza está por encima del resto de la liga", indicó Betancourt.

Para el empate a un gol entre Atlético Marte y Santa Tecla que cerró la jornada dos del Apertura 2020 el domingo anterior, los panelistas tuvieron distintos puntos de vista.

"Me parece que (Atlético) Marte terminó muerto y en los últimos 20 minutos ya había entregado el partido", destacó Betancourt sobre el aspecto físico del equipo azulón que sigue sin sumar un triunfo.

"Fue un partido que nos dio más de lo que esperábamos y eso es agradable porque fue un partido abierto, pudieron haber terminado con un 3-3", aseveró Eugenio Calderón.

"El mexicano Daniel Guzmán y su compatriota Alejandro Dautt tuvieron un duelo en los dos lanzamientos de penal, Dautt permitió uno y quitó el otro el guardameta de Santa Tecla", indicó Arias.

"Alianza y Chalatenango estarían en una página superior del grupo porque no veo que Marte o Santa Tecla le puedan quitar el segundo lugar al Chalatenango", reflexionó Villalta.

Finalmente en el occidente donde hubo ocho goles los dos partidos dejaron impresiones fuertes.

"Todo el aparataje del 11 Deportivo fue un desastre, estuvieron todos dormidos. No funcionó nada", afirmó Calderón.

"Para mí el gran fichaje del Isidro Metapán es Jhon Machado, pueden decir mucho de Larín, de Ricardinho, pero el colombiano hace diferencia", aseguró Betancourt.

"La verdad la defensa del 11 Deportivo es un chiste, en el quinto gol se demuestra, fue un gol de comedia, la falta de convicción de los jugadores es palpable", se quejó Villalta en la acción del gol de Ricardinho que fue el 5-0.

Finalmente, en Santa Ana la derrota de FAS en casa ante un respondón Sonsonate fue en cierta medida sorpresivo.

"Por plantel y por inversión, FAS era el obligado, podríamos decir que fue la sorpresa de la fecha", recalcó Villalta.

"Para mí el FAS mejorará cuando recupere a sus jugadores lesionados, les hizo falta " mucho Renderos, Castro y la incorporación de (Luis) Perea seguro mejorará porque para ellos esto es la pretemporada", adelantó Arias.