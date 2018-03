Nico, más cerca de David Cabrera

El panameño Nicolás Armando Muñoz ha alcanzado marcar en las primeras 10 jornadas del Apertura 2017 cuatro goles gracias a sus dos dobletes convertidos sobre Alianza en la jornada seis y ante el Dragón por la fecha nueve y ratificar así su estatus como el tercer máximo romperredes que posee la historia del balompié salvadoreño desde 1950 al registrar hasta ahora la cifra de 237 goles anotados en el fútbol nacional, superado solamente por el hondureño salvadoreño, Williams Enrique Reyes del A.D. Chalatenango que ha anotado hasta la fecha 294 goles y por el ex jugador santaneco David Arnoldo Cabrera que sumó con el FAS 240 dianas en su carrera profesional.

El atacante canalero nacionalizado salvadoreño y que juega su segundo torneo con los colores de Luis Ángel Firpo no puede ocultar su emoción de está muy cerca de igualar la marca histórica de David Cabrera que en 16 años de carrera defendiendo la camiseta del FAS anotó 240 goles pero prefiere diluir dicho sentimiento para centrarse en la liga donde ha sufrido aspectos extradeportivos que de alguna manera ha afectado en su olfato goleador.

“Más allá de esos problemas es bonito saber que sigo vigente, que estoy cerca de hacer hostoria en la liga y que de alguna manera indica que estoy haciendo bien las cosas”, aseguró. “Ojalá que pueda superar esa cifra antes de finalizar este campeonato”.

Acerca de la posibilidad de alcanzar y luego superar dicha marca y convertirse así en el segundo goleador histórico del fútbol salvadoreño en 67 años de fútbol profesional, Nicolás “Yúyu” Muñoz mira con recelo ese tema ya que su filosofía de vida le tilda vivir el día a día sin apuros, pero no descarta cumplir ahora más que nunca esa meta deportiva en su carrera profesional.

"Es una posibilidad que está allí de poder alcanzar los 240 goles que anotó David Cabrera; poder primero igualarlo y porqué no, superarlo para ser el segundo mejor goleador en la historia del fútbol nacional detrás del viejo Williams Reyes”, admitió Muñoz telefónicamente. “Pero es algo que no me quita el sueño, nunca me he preocupado alcanzar una meta que tarde o temprano alcanzaré, pero me he sorprendido que estoy más cerca que nunca, eso te motiva a seguir trabajando como lo he hecho en toda mi carrera y la verdad la emoción te embarga por estar muy cerca de dejar tu huella en el fútbol nacional", afirmó.

El ariete de los pamperos admite que su estancia en Firpo ha sido bien asimilada luego de llegar en el Clausura 2017 a las filas usulutecas procedente del Águila y sumar por ahora 31 partidos de liga con la camiseta tricolor y haber anotado 12 goles que lo han acercado al registro del santaneco Cabrera.olores de Firpo”.