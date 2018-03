Nico Muñoz tendría segunda oportunidad en Águila

De cara al inicio del Clausura 2017, la dirigencia del Águila colocó entre los jugadores transferibles al panameño Nicolás Muñoz y los nacionales Ronald Torres e Isidro Gutiérrez.Los tres tienen aún contrato con el conjunto naranja, pero si hay otro equipos interesado en sus servicios habrá que conversar con la dirigencia aguilucha para que puedan buscar nuevos horizontes.Pese a eso, desde Uruguay, el estratega de la representación migueleña, Jorge Casanova, aseguró que aún no hay una última palabra en el caso de esos tres jugadores. El timonel charrúa quiere ver a esas piezas y así determinar si pueden seguir en el equipo, para el certamen que se avecina."Los que fueron declarados transferibles tienen la opción de ser parte del plantel. Tienen contrato con el equipo. Nosotros vamos con el objetivo de pelear cosas importantes y ganar algo en este semestre. Para eso necesitamos un plantel competitivo. No quita que si los transferibles no se van del equipo, yo no vaya a contar con ellos. Uno tiene un concepto con base a la información que me dieron de estos jugadores", indicó Casanova en charla con EL GRÁFICO.El estratega charrúa externó que llegará el país este martes 3 de enero por la noche. Un día después, comenzará su trabajo en las filas emplumadas. Reconfirmó que traerá al preparador físico Fabián Berbotto.Por otra parte, los jugadores del plantel emplumado Henry Romero y Benji Villalobos confirmaron que volvieron a los entrenamientos desde este jueves por la tarde, luego de que la dirigencia del equipo migueleño cancelara 11 días de trabajo que estaban pendiente.El Águila debutará en el Clausura 2017 el 14 de enero contra Firpo.