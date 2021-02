Nico Muñoz: "Debo llegar y firmar mi nuevo contrato"

La dirigencia de Águila anunció esta mañana que el panameño Nicolás Muñoz jugará con el equipo naranja y negro para el Clausura 2021.

A través de un comunicado oficial, el equipo emplumado anunció que luego de platicar con el jugador y el cuerpo técnico del equipo se llegó a un acuerdo para que el ariete canalero firmara nuevo contrato con la entidad migueleña.

Águila anunció el pasado sábado sobre las bajas que tendrían para el nuevo torneo de liga que arrancará este fin de semana y donde el nombre el campeón de goleo de la primera división en los dos últimos dos torneos cortos encabezaba dicho listado.

En plática con Nico Muñoz desde Ciudad de Panamá, Deportes LPG confirmó con el jugador la noticia de Águila en redes sociales.

"Gracias a Dios se logró llegar a un acuerdo con ellos, me llamaron ayer ya al final de la tarde, platicamos y al final se alcanzó un acuerdo para poder firmar un nuevo contrato con el equipo", confesó el atacante sureño quien viajó hacia su natal Panamá posterior a la final del torneo Apertura 2020 que perdieron 3-0 ante Alianza el pasado 31 de enero.

Muñoz no quiso ahondar en los motivos por el cual la directiva de Águila lo dejó fuera del plantel tras terminarse su contrato deportivo y no tener oportunidad de renovar.

"No hablaré sobre ese tema, si me mantuve al margen y en silencio cuando ellos me dieron de baja, menos voy a opinar el porqué cambiaron de opinión. Lo importante es que llegamos a un acuerdo", manifestó "Yuyu" quien adelantó que los tiempos no le permitirá jugar el sábado ante Municipal Limeño en casa en la fecha inaugural del Clausura 2021 ya que podría retornar al país entre viernes y sábado de esta semana.

"No creo que juegue el sábado, estoy dando vueltas para poder viajar entre viernes y sábado, he cambiado la fecha de vuelo, debo hacerme también las pruebas del COVID-19 para poder salir del país porque acá en Panamá estamos en cuarentena, por lo que sería casi imposible jugar la primera fecha. Debo llegar y firmar mi nuevo contrato y ponerme a las órdenes del profesor para los siguientes partidos", afirmó Muñoz.