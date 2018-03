Ni Guillermo Stradella se explica la falta de gol en FAS

El FAS se metió a cuartos de final del Apertura 2017 en el cuarto lugar y enfrentará al Águila, un rival que para el argentino Guillermo Stradella, delantero tigrillo, podría ayudarles a sacar lo mejor de si.

El clásico podría parecer un plato fuerte de la siguiente fase, pero Stradella acepta que la falta de gol afecta a los asociados y cree que puede ser un punto débil ante el Águila.

De eso y más habla en esta entrevista.



Guillermo, ¿Cómo evalúas al FAS al cierre de la fase regular del Apertura 2017?

Creo que fue muy buen rendimiento, ya que terminamos en la cuarta posición e incluso pudimos haber terminado en la casilla tres, de no haber perdido el último partido. En defensa estuvimos muy bien, aunque en efectividad quedamos debiendo en algunos partidos. Creo que en el tema de la efectividad es que estamos debiendo por el momento, pero trataremos de mejorar en lo que resta del torneo, ya que todos los días trabajamos para eso. Algunos goles no se nos dieron, pelotas que no entraron, ese es el tema que tenemos pendiente, pero todo el grupo está consciente de eso.

¿Y personalmente cómo se evalúa?

Me faltó bastante, pero mejoré un poco. Creo que hubo partidos que no estuve a la altura y eso me hace estar más comprometido con el equipo, con el cuerpo técnico y darlo todo en lo que resta del torneo. Hay que pasar la página y ahora hay que ver lo que falta de la competencia como un nuevo torneo. Nos hemos mentalizado en que comenzamos un nuevo torneo y así vamos a llevar los partidos, encarando a todos los rivales que nos toquen.

¿Cree que el equipo cerró bien el torneo?

Sí. Lo que pasó es que hubo cambio de algunos compañeros. El técnico eligió la gente que le iba a servir y entre ellos nos quedamos los que estamos actualmente. A pesar del mal inicio fuimos mejorando poco a poco y logramos pasar a esta nueva fase en cuarto lugar. Como compañeros nos apoyamos mucho y de esa forma logramos llegar donde estamos.

¿Cree que hay equipo para mejorar el resultado del torneo pasado?

Claro que sí, hay un buen grupo, tenemos para mejorar lo que hicimos en el torneo pasado. En lo personal pienso que podemos llegar a las semifinales y por qué no pelear la final. Tenemos un grupo unido.

¿Se ve en la final?

Claro. La fase que viene la comenzamos de cero. En lo personal quiero llegar a la final y ganar, para darle al equipo y a la afición un nuevo título.

¿Cómo ve al rival que viene, al Águila?

Es un buen rival, un rival difícil ya que ellos al igual que nosotros tratarán de pasar la página y hacer mejor la cosas en esta nueva etapa. En la fase regular nos complicaron, nos jugaron bien, pero por supuesto quiero que pase FAS y para ello lo voy a dar todo en la cancha, ya que los entrenadores confiaron en los que estamos en el equipo y por eso queremos el título.

¿Hay alguna meta en lo particular?

La meta es que lleguemos a las semifinales y que estemos en la final. Quiero anotar goles que es lo que debo hacer, sacrificarme por el equipo y dejarlo todo. Seguir adelante en el torneo es mi meta en estos momentos.

¿Qué está pasando con los goles, por qué no llegan?

En defensa creo que estamos bien y las estadísticas lo dicen. Los goles nos están afectando, no sé qué pasa en realidad. No sé si hemos caído en un acomodamiento o si lo que pasó en la Copa (El Salvador) nos está afectando. Con equipos chicos nos complicamos, pero con equipos más grandes salimos bien. Equipos como Dragón, Limeño y Pasaquina nos complicaron, con el resto creo que respondimos.

De llegar a la final, ¿a quién le gustaría enfrentar?

A quien sea, no importa, lo importante es llegar ahí y darle un nuevo título a FAS.