Neymar ya está en París y así fue su primera conferencia de prensa

SAN SALVADOR. El brasileño Neymar Jr. comparece esta mañana (tarde en Francia) ante los medios de comunicación del mundo en su primera conferencia de prensa como jugador del París Saint Germain.El jugador ha dejado claro que cambiar al Barcelona por el PSG ha sido “una de las decisiones más difíciles en su vida” y reiteró su agradecimiento por “el cariño de los amigos y la gente de Barcelona”.Aquí puedes ver en directo por Periscope (Twitter):Junto a Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, Neymar ha contestado las preguntas, precedido por la bienvenida del directivo."Neymar es un idolo para todo el mundo. Personalmente, es para mí el mejor jugador del mundo", dijo Nasser y completó "gracias Neymar Jr., a ti y a todo tu equipo, y a nuestro equipo, para que estés acá".Por su parte, el jugador destacó que "estoy muy feliz de estar en París, es una ciudad maravillosa" y mostró sus ansias por vestirse con la elástica del PSG. "Deseo ya estar en el campo entrenando con mis compañeros".Tal y como lo manifestó ayer en su comunicado de despedida del Barcelona, el jugador repitió a los medios de comunicación que anhela un nuevo reto y brillar con luz propia."Quería un reto más grande en mi carrera, y mi corazón me señaló venir acá para ayudar a este equipo", indicó.Señaló que el PSG y él quieren trofeos y por eso "estoy motivado de estar acá".Dijo que París "es como en casa"y no se decidió a marcharse de Cataluña hasta que estuvo 100 por ciento seguro y le envió un mensaje a los que no se sienten felices como él."Fui muy feliz esos 4 años en Barcelona. Pero al final, no puedes hacer felices a todos. Gracias fans de Barca", compartió.Aclaró que las grandes sumas pagadas por él no le interesan más que ser feliz jugando al fútbol."Nunca he estado motivado por el dinero. Busco mi felicidad. Si hubiera sido por dinero, estaría en otro lado", dijo.El mismoAl Khelaifi le dijo a los detractores y a quienes desean verles emproblemados por el Fair Play financiero que se relajen."Neymar ha venido acá por motivación, no por dinero. Hoy es muy positivo para nosotros y para él..."Para aquellos que dicen que tendremos problemas por el Fair Play financiero, les digo que se tomen un café"