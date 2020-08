"Neymar y Mbappé son rápidos, pero no vamos a replegarnos"

El lateral derecho del Bayern Múnich Joshua Kimmich dijo que su equipo es consciente del peligro que representa la velocidad de Neymar y de Klylian Mbappé en el ataque del PSG, pero agregó que eso no implica que el Bayern vaya a replegarse y cambiar su estilo en la final de la Liga de Campeones.



"Ambos tienen mucha velocidad. Tenemos que estar preparados para un rival más rápido que en otros partido, pero no creo que nos encerremos atrás", señaló.



Kimmich manifestó que la preparación del Bayern para la final ha sido como para cualquier otro partido de la Liga de Campeones



"Nos hemos preparado como para cualquier otro partido de la Liga de Campeones. Hemos hecho lo mismo", aseguró.



El orden del día del domingo, según Kimmich, será como el de cualquier día de partido, con ligero entrenamiento por la mañana, almuerzo, descanso y luego charla técnica.



Kimmich dijo que espera un partido "de igual a igual" entre dos equipos que han llegado "merecidamente" a la final.



"A nivel de clubes no hay título más grande. Es una lástima que tengamos que jugar sin espectadores, pero es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar. La generación anterior a la nuestra tuvo que esperar la segunda, nosotros queremos usar la primera", dijo en alusión al equipo que ganó la competición en 2013.



Ese equipo, del que quedan varios jugadores, había perdido en 2012 la final ante el Chelsea.