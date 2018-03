Neymar y Cavani firman la paz por el bien del PSG

El brasileño Neymar Jr. pidió perdón a la plantilla del PSG por haber perdido los nervios y por poco, liarse a puños con su compañero de equipo, el uruguayo Edinson Cavani, luego que este no le dejara cobrar un penalti en el partido ante el Lyon.La información, divulgada por el medio francés L'Equipe, y retomada por el diario catalán Sport, confirma que los sudamericanos del equipo parisino ya están en paz."Neymar ha pedido disculpas a sus compañeros en el vestuario por el grave incidente del domingo con Cavani", reitera Sport en su portal web esta tarde.Sin embargo, el medio español señala que Neymar no soporta a Cavani y que los días del uruguayo en el PSG parecieran estar contados.De acuerdo a Sport, en el futuro, los sudamericanos aparentarán que todo está bajo control y así no perjudicar al equipo de cara al enfrentamiento que sostendrán por la Champions League ante el Bayern Múnich.Neymar y Cavani discutieron el fin de semana sobre quién debía cobrar un penal, que Cavani finalmente erró. Esa disputa se produjo pocos minutos después que el delantero uruguayo había intentado patear un tiro libre, pero el amigo y compatriota brasileño de Neymar, Dani Alves, le quitó la pelota para entregársela al ex jugador del Barcelona.Evidentemente molesto, Cavani se fue al camerino tan pronto sonó el silbatazo final, mientras sus compañeros festejaban en el terreno.Según el diario L’Equipe, hubo una fuerte discusión en el camerino, y Neymar y Cavani tuvieron que ser separados por sus compañeros.Por ahora, PSG parece intentar mediar en la tensión entre sus dos estrellas.“Tiene que haber un pacto de caballeros entre ellos en lo que se refiere a los tiros libres”, dijo Emery. “Aparte de eso, tendremos que arreglar las cosas internamente en cuanto a los penales, porque creo que ambos son capaces de cobrarlos”.El altercado dejó claro que Cavani ha perdido su influencia sobre el plantel en poco tiempo. Después de jugar a la sombra de Zlatan Ibrahimovic, el uruguayo finalmente tuvo la oportunidad de ser el líder del plantel la temporada pasada, y respondió con 49 goles en 50 partidos en todas las competencias.La llegada de Neymar le arrebató peso, y la buena relación entre el brasileño y Mbappé socavó incluso más a Cavani. En un plantel en el que juegan cinco brasileños, está claro que Neymar es el jefe y parece que el uruguayo tiene los días contados.