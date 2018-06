Neymar sorprende a sus fans con mensaje previo a su debut en el Mundial

Chegou o grande dia, depois de 4 anos estou disputando mais uma copa do Mundo, que honra defender meu país e ir em busca de um grande sonho. Encontrei muitas dificuldades e me sinto um abençoado por chegar até aqui. Estou completamente feliz por estar não só ao lado de grandes profissionais e sim de grandes pessoas... não sei qual será o final, mas tenham certeza que vamos em busca da felicidade de um país. O sonho é nosso e eu não tenho medo nenhum de sonhar grande. Vamos Brasil ???? Rumo ao Hexa !

