Neymar se burla de la directiva del Barcelona

La novela entre el Barcelona y Neymar todavía no termina. La inesperada salida del jugador tuvo un impacto no solo en la plantilla azulgrana, sino también en la directiva, que consideró que el delantero y su padre no cumplieron su palabra luego de cerrar la renovación.Esta semana, Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, brindó una entrevista al diario deportivo Sport, en el que menciona que Neymar y su padre no cumplieron su palabra y se burlaron del club al firmar con el PSG. Un medio brasileño hizo eco de la publicación y subió a su cuenta de Instagram una de las frases que dejó la entrevista al dirigente azulgrana.Lo que hizo eco fue que Neymar dio like a la publicación y mencionó que el presidente Bartomeu es un chiste. Anteriormente ya mencionó en conferencia de prensa que la directiva azulgrana está dañando la imagen del club. La novela entre el brasileño y Barcelona no tiene fin.