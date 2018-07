Neymar reaparece en redes y manda un mensaje a Mbappé y Rakitic

Neymar publicó en Instagram un mensaje de apoyo y felicitación a Kylian Mbappé e Ivan Rakitic. El diez brasileño mostró su orgullo y satisfacción por el logro de sus amigos, quienes disputarán su primera final en un Mundial. Para él independientemente el resultado, ambos ya son campeones.

Además, el brasileño admitió tener un poco de envidia por querer estar en la final. La selección de Brasil quedó eliminada en cuartos de final ante Bélgica y buscará suerte el próximo Mundial en Catar 2022.

"Estoy muy feliz por ustedes dos y me emocionó viendo la reacción de los aficionados de sus países, Francia y Croacia, conmemorando mucho este hecho", inició el mensaje el astro brasileño, centro de las polémicas y las burlas a lo largo de la Copa del Mundo.

Además recalcó que siente envidia por el logro. "No niego, me gustaría estar con uno de ustedes dentro de campo, pero en esta Copa no dio", dijo.

"Espero que ustedes se divierten mucho en el domingo, sin olvidar que es una competición y que independientemente del resultado ustedes ya son campeones", agregó. Este es el mensaje completo: