Neymar podrá debutar el fin de semana con PSG

Neymar podrá debutar con Paris Saint-Germain el domingo en el pequeño estadio de Guingamp, después que las autoridades del fútbol francés finalmente recibieron el certificado de transferencia internacional del astro brasileño.La liga francesa dijo que el certificado fue sometido por la federación, y que la transferencia de Neymar sería ratificada más tarde, lo que le permitirá jugar el domingo en Guingamp.El retraso en el trámite burocrático evitó que el delantero debutara con PSG el sábado contra Amiens, tras ser transferido del Barcelona por la cifra récord de 222 millones de euros (262 millones de dólares).PSG quería que Neymar comenzara la temporada en su estadio Parc des Princes, pero no pudo hacerlo por el retraso con el papeleo. El ariete fue presentado a los hinchas del club ese día y después observó desde las gradas el triunfo 2-0 con el que el club parisino puso en marcha su temporada en la liga francesa.El Barça aseguró que no hubo nada raro con el atraso, y que solo estaba esperando a que el dinero fuese depositado en sus cuentas. Unas pocas horas después que la federación francesa confirmó que había recibido el certificado, varios medios españoles reportaron que los 222 millones de euros ya estaban en las arcas del Barça.Algunos medios franceses conjeturaron que el retraso fue una represalia del Barcelona porque el PSG fichó a una de sus grandes estrellas en contra de la voluntad del club.Emery no ha anunciado su alineación para el partido contra Guingamp, pero es muy probable que Neymar sea titular.