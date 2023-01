Neymar le pide a su padre que lo represente en el velatorio de Pelé

El delantero del PSG y de la selección brasileña Neymar Jr. le pidió a su padre, Neymar Santos, que lo represente este lunes en el velatorio del ídolo Pelé, fallecido el pasado jueves a los 82 años.



"Con mucha tristeza mi hijo me pidió para estar aquí. Que en el lugar de él pudiese dar apoyo a la familia, porque uno sabe cómo es de triste perder a alguien. No perdimos solo a un deportista, perdimos al ciudadano, perdimos a la persona Pelé", declaró Santos a periodistas.



El padre de Neymar llegó al mediodía al césped del estadio Vila Belmiro, en la ciudad de Santos, donde "O Rei" jugó como local la mayor parte de su carrera deportiva y se llevan a cabo sus exequias.



"Pelé fue inspiración para todos nosotros, inspiró a este deporte, a todas las generaciones, Pelé fue siempre referencia. Es un momento triste para todos los brasileños. Perdimos a Edson Arantes. Nos deja tristes y Neymar no viene", completó Santos.



El delantero, que inició su carrera en el Santos, lo que le permitió tener una estrecha relación con Edson Arantes do Nascimento "Pelé", publicó en sus redes sociales fotos de su entrenamiento este lunes con el conjunto de la capital francesa.



Otro que anunció que por motivos de salud no irá al velatorio para despedir a su amigo y "socio" en la cancha fue José Macia "Pepe", de 87 años e histórico delantero del Santos.



A través de sus hijos, Pepe dijo en sus redes sociales, que se encuentra en el interior del estado de Sao Paulo, donde pasó la Nochevieja, y que la familia decidió preservar al exdelentaro de un retorno por carretera hasta Santos y "cuidarle su salud emocional".



El velatorio, comenzó este lunes para que los aficionados rindan homenaje al mítico delantero, cuenta con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y de otras personalidades del mundo del fútbol y de la vida pública brasileña.



El club Santos informó de que el velatorio durará 24 horas, hasta las 10.00 (13.00 GMT) del martes, horario en el que comenzará un cortejo fúnebre que recorrerá las calles de Santos, ciudad portuaria ubicada a unos 80 kilómetros de Sao Paulo, donde falleció el ídolo.



El cortejo pasará por la zona del Canal 6, donde vive la madre de Pelé, Celeste Arantes, que tiene 100 años de edad, antes de dirigirse al cementerio Memorial Necrópolis Ecuménica, donde será sepultado en una ceremonia privada, reservada a los familiares.



Pelé falleció el pasado jueves en el hospital de Sao Paulo donde estaba ingresado desde hacía un mes por un fallo multiorgánico causado por el cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2021.