Neymar está cada vez más cerca del Real Madrid: el PSG ya le puso precio

Las novela del fichaje de Neymar por el el Real Madrid apenas empieza, pero cada días es más cierta. El crack basileño se sigue recuperando en Brasil pero según la prensa internacional ya ha dejado en claro que no quiere volver al PSG después del Mundial de Rusia 2018.

Pese a su ofrecimiento de volver al Barcelona, según ABC, el atacante se inclinaría más por vestir los colores del Real Madrid, equipo que incluso ya sabe su precio.

“No quiero volver a París”, fueron las palabras que, según ABC, habría expresado Neymar luego que el PSG quedó eliminado de la UEFA Champions League el pasado martes.

El diarío español apunta que uno de los motivos por los cuales el delantero quiere abandonar el club francés es por la negativa relación que Neymar tiene con Cavani.

“Si vengo a una liga menor y me silban, no quiero seguir ni un minuto más”, asevera Neymar, según ABC.

Por ello la balanza, debido a los problemas, se inclicna en que Neymar opte a jugar con el Real Madrid. Más porque se sabe que el cuadro blanco catapulta a jugadores a convertirse en máximas estrellas del fútbol y jugar a la par de Cristiano Ronaldo crea más las expectativas para poder defender los colores del conjunto merengue.

SU PRECIO: 400 MILLONES

Según el periódico español As, el PSG pedirá 400 millones de euros por Neymar, casi el doble de lo que le pagó al Barcelona (220).

“¿Son muchos 400 millones por Neymar?. Ellos pagaron 220 hace unos meses, ¿no? Esto es lo que hay. Yo me acuerdo cuando me compraron, que fueron 72, y a mí me parecía una locura. Diez años después han sido 220… Puede ser que dentro de 10 años se paguen 400 millones. O incluso antes”, declaró Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, al ser consultado sobre la posibilidad de que compren al brasileño por tremenda cifra.