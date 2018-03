Neymar está arrepentido de haber fichado por el PSG

El periodista Marcelo Bechler, de Esporte Interativo en Barcelona y quien fue el primero en informar sobre la salida de Neymar hacia el PSG, confirmó en el programa español El Transistor, de Onda Cero, que el jugador brasileño está "arrepentido de haber fichado con el PSG" y que lo ha dicho a Piqué y Luis Suárez.Bechler reveló que Neymar ha comentado a gente cercana a él sobre su situación en el PSG y destacó que "la relación con Unai Emery es muy lejana, fría y distante".Destacó que hay una "parcela del equipo" que "no entiende por qué Neymar debió llegar al equipo", más allá de los brasileños y Mbappé, que sí lo han acogido muy bien.El especialista en el "tema Neymar" destacó que "las cosas seguirán así" y la relación entre él y el entrenador "no mejorará".Bechler informó que antes que se marche Neymar del PSG saldrían Cavani y Emery y el PSG traerá gente que se acomode al brasileño porque el proyecto de ser un equipo importante en Europa y ganar una Champions gira en torno al jugador brasileño."Quien se pone en el camino de Neymar es bastante claro lo que pasa", añadió.De acuerdo Bechler, Neymar no volvería al Barcelona si se da pronto su salida del PSG, pero sí "es más fácil que vaya al Real Madrid". "Por el entorno, el padre, por cómo ha salido del Barcelona. Él no es un jugador identificado con los colores de un equipo, tenía un sueño de jugar en el Barcelona, lo cumplió, pero nunca ha dicho que no podría jugar en el Real Madrid", amplió.Según el periodista, en dos o tres años, el equipo merengue podría hacerse del futbolista brasileño.