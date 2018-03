Neymar dio el triunfo al PSG y mandó un mensaje al Bernabéu

Neymar le dio la victoria al París Saint Germain hoy al marcar el único gol del juego contra el Toulouse, pero el crack brasileño terminó con molestias en sus tobillos lo que pone un toque de incertidumbre en si llegará a plenitud para el duelo ante el Real Madrid en Liga de Campeones.

El goleador y máxima figura del PSG publicó una imagen en Instagram con sus tobillos vendados y con la expresión "no pain no gain" que se puede traducir por "sin dolor no hay victoria".

Fue un partido duro para Neymar que recibió al menos cinco faltas en partido de la vigésimo quinta jornada de la Liga francesa que le sirvió de antesala a la visita al Santiago Bernabéu del próximo miércoles para enfrentarse al Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

El técnico español Unai Emery puso a varias de sus figuras pese al vital duelo que se aproxima en el Santiago Bernabéu y tuvo un momento de susto cuando Kylian Mbappé sufrió un duro pisotón de Jean en el tobillo. Sin embargo, el delantero francés pudo continuar jugando hasta el final del encuentro disputado en Toulouse.

El que no vio acción es el goleador uruguayo Edinson Cavani, quien sufre un problema en la cadera y es duda para el cruce de ida de los octavos de final de la Champions en Madrid. Con la victoria, el PSG alcanzó los 65 puntos y sigue sin sobresaltos su camino rumbo al título de la Liga francesa de fútbol.