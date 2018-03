Neymar aseguró al vestuario del Barcelona que no fichará por el Real Madrid

Para algunos no parece descabellado que el delantero brasileño Neymar quiera regresar a la institución azulgrana luego de su salida inesperada que además molestó a directivos y aficionados, pese a recibir el respaldo de Messi, Suárez y compañía en una transferencia millonaria que superó todos los registros de compra por un jugador.

El periódico español "Mundo Deportivo" filtró la semana pasada que el jugador estaría planeando regresar al Barcelona para la temporada de 2019. Esto después de no sentirse cómodo en su estancia en Francia en una liga que no es lo que esperaba y en la que además no encuentra el ambiente ideal para críar a su hijo Luca.

Dicho periódico habría recibido información de contactos cercanos al jugador. "El mensaje de SOS de Neymar a sus compañeros del club azulgrana para que el club se plantease su re-fichaje incluía la coartada para su compromiso con el Real Madrid. Neymar aseguró a sus amigos del vestuario que no ficharía por el Real Madrid... si me quieren aquí, una forma muy sutil de justificar la fotografía besando el escudo blanco en el 2019 después de tantos episodios (privados) anti-madridistas vividos con su familia azulgrana", menciona la publicación.

El Barcelona y el Real Madrid no se pronunciarán, seguramente, respecto a este rumor, sin embargo semana a semana se habla de la posible llegada del ex barcelonistas a la casa merengue por un precio que rondaría los 400 millones de euros. Lo que Ney quiere es que la directiva azulgrana comience negociaciones por su regreso o sino presionará por "convertirse en el traidor" que algunos medios auguraban.