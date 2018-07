Neymar admite que exagera las faltas

El futbolista Neymar admitió que a veces exagera en las caídas dentro del campo de juego, lo que provocó una polémica en Brasil, debido a que la confesión fue realizada para una marca que le pagó por usar su imagen.

"Pueden creer que exagero. Y a veces sí exagero. Pero la verdad es que sufro dentro del campo", explica Neymar en un anuncio para la marca de afeitadoras Gillette, que fue exhibido por primera vez en Brasil el domingo en una pausa del programa "Fantástico", uno de los de mayor audiencia en la TV.



"Ustedes no imaginan lo que yo paso fuera del campo", relata además Neymar en el video. "Cuando parezco malcriado, no es porque no soy un niño mimado. Es porque todavía no aprendí a lidiar con mis frustraciones", añade.



La publicidad se llama "Un nuevo hombre todos los días" y muestra varias imágenes de Neymar cayendo al suelo en el Mundial de Rusia. "No caí. Me desmoroné", dice el brasileño en un fragmento de la propaganda.



Para la mayoría de la prensa especializada en Brasil, Neymar no cumplió las expectativas generadas por su juego durante el Mundial y, por el contrario, generó más repercusión debido a sus caídas exageradas tras recibir faltas que por sus acciones con la pelota. Brasil perdió 2-1 con Bélgica en cuartos de final.



En las redes sociales brasileñas, incluso, muchísimas personas lo acusaron de intentar sacarle lucro a lo que resultó una caída prematura de la selección brasileña en la Copa del Mundo.



El diario "O Globo", uno de los más importantes del país, tituló una columna de análisis: "Neymar se equivoca feo con su autocrítica de alquiler". "El resultado final, probablemente, va a ser sólo reiterar que todo lo que viene de su parte es pasteurizado, fake, irreal".



El jugador "dio un paso al frente en su transformación completa en producto", agrega el artículo.

En la revista "Veja", en tanto, destacaron que Neymar realizó un "mea culpa publicitario", mientras que "UOL Esporte" caracteriza: "Todavía intenta pasar la imagen de un niño que carga con el peso de ser un súper astro del fútbol".