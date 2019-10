Neyber Trejo, jugador de Los Ángeles Galaxy, entrenó con la sub-23 salvadoreña

Neyber Trejo, salvadoreño residente en Estados Unidos, forma parte de las categorías inferiores de Los Ángeles Galaxy de la MLS y fue uno de los jugadores que observó el técnico de la selección sub-23 Rodolfo Góchez en la gira por territorio norteamericano.

Según explicó Neyber entrenó con la Azul por dos días y luego de ese contacto tiene la ilusión de ponerse la camiseta de la selección, según dijo en entrevista con la periodista Mónica Delgado, de Pase Filtrado.

“Fue una experiencia bonita, nunca había estado con la selección, llegué y ellos me trataron bien, conviví con los compañeros y hablar un poco con el profesor (Góchez). Hice dos entrenos con ellos y estuve los dos días. Me dijo que por el momento no iba a entrar a la convocatoria ni nada, pero que si había posibilidad de que yo llegará y que trabajará en unos pequeños detalles", explicó el futbolista de 20 años.

La selección sub-23 de El Salvador está en gira por Estados Unidos como parte de su preparación para el Preolímpico del próximo año en Guadalajara, México.

“Él (Rodolfo Góchez) me dijo que era muy rápido y podía ayudarle al equipo, pero tengo que entrenar mi condición física y un poquito más de cerca", dijo el jugador.

Neyber se compromete a seguir trabajando y estará esperando el llamado a la Azul.

"Esto es un proceso, hay que darle continuidad y uno tiene que seguir trabajando y con el tiempo va a dar resultado. Por el momento quiero ir creciendo y voy a estar esperando el llamado", Rodolfó Góchez me contó que le habían hablado de mi", mencionó.

RAÍCES USULUTECAS

Trejo nació en Usulután, reside en Estados Unidos desde 2015 y se incorporó en marzo de este año al club angelino.

“Fue gracias a un amigo que estaba ahí, empezó a mover contactos, llené la fórmula y al día siguiente me llamaron y me dijeron que me quedara esta temporada”, expresó Trejo.

Sobre sus aspiraciones con el club son ascender en los diferentes niveles para llegar al equipo de la segunda división con el Galaxy 2 y finalmente poder jugar en el primer equipo en la MLS.

Vive en Estados Unidos desde 2015 gracias a los trámites que hizo su madre para ser residente en este país.

"Nos tuvimos que venir porque los papeles salieron en 2015 y al mes de haber llegado entré a jugar en equipos" expresó

Neyber afirma haber sido campeón goleador con el Chapecoense y de ahí a Los Ángeles.

Con Los Ángeles Galaxy, Trejo también juega como 10 o medio y ha ganado premios como jugador más habilidoso, mejor delantero y atleta del año.

Trejo dice que le gusta ver los videos de Neymar y Messi para asimilar ideas de cómo jugar mejor.