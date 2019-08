Newell's y Halcones son los campeones de la Super Liga Claro

Newell's se coronó campeón en la categoría 9-10 de la cuarta edición de la Super Liga Claro tras imponerse 3-2 a El Refugio en las canchas del complejo deportivo BeSports de Nuevo Cuscatlán.



Los rojinegros lograron un agónico triunfo tras remontar un marcador de 2-0 y ganar el cotejo sobre los último del tiempo extra en la final contra la escuela de fútbol de El Refugio.



Los anotadores para Newelll's fueron Richard Sánchez, que metió el tanto del gane, Matías Ruiz y Jeremy García.



"Yo siempre le digo a mis alumnos, uno no tiene que caerse, uno tiene que pelear hasta que el árbitro pita, me siento feliz por la lucha y entrega que dieron mis alumnos. Tenemos que trabajar, no queremos ir solo a participar, primero Dios daremos una buena impresión en Panamá", dijo Enrique Ruiz, entrenador de Newell's.



Richard Sánchez, figura del encuentro culmen agregó "No me lo imaginaba quedar campeones, íbamos perdiendo 2-0. La clave fue que mucho entrenamos, muchos lloraron cuando íbamos perdiendo 2-0 pero después que ganamos todos bien alegre, esperamos en Panamá ganar el torneo", dijo.



En la categoría 11-12 Los Halcones se proclamaron monarcas de certamen tras superar a Academia de Fútbol Española AFE con un marcador de 7-0. El gran protagonista del encuentro fue Mauricio Zavala, quien anotó cinco goles y Lex Aaron agregó los otros dos a la cuenta.



"Gracias a Dios, el año pasado nos quedamos en semifinales, teníamos buen equipo y sabíamos que podíamos lograr ahora el objetivo. Lo que nosotros njos importa era ganar el partido, el resultado fue por añadidura", Marlon López, entrenador de Halcones.



El goleador del encuentro, Mauricio Zavaleta agregó "Me siento muy alegre, gracias a mis amigos porque gracias a ellos pude hacer un buen papel. La clave fue no desesperarnos, hablarnos y hacer relevos", agregó.



Tras proclamarse campeón ambos equipos ganaron en derecho de representar a El Salvador en la fase final de Super Liga Claro, que se disputará en la ciudad de Panamá desde el 5 hasta en 9 de septiembre del 2019.



Por su parte, el gerente de mercadeo de Claro El Salvador, Álvaro Chutin habló sobre las conclusiones que dejó la cuarta edición de la Super Liga Claro.

"Estamos muy contento, ha sido la final más reñida que hemos tenido, estamos contento con los dos equipos que van a representar en esta oportunidad en la gran final de la Super Copa Claro Internacional que se llevará a cabo en la ciudad de Panamá", dijo Chutín.



JUEGOS POR EL TERCER LUGAR.



La emoción también se vivió en los juegos por el tercer lugar de ambas categorías. Fundataco y Academia de Santa Tecla se disputaron el premio de consuelo con un vibrante encuentro que terminó 3-1 a favor del cuadro de Fundataco, en la categoría 9-10.



Juan Cortés, entrenador de Fundataco concluyó el encuentro de manera satisfecha por el resultado del partido.

"Esta es una sensación que no se puede explicar, se me enchinó la piel, es una gran alegría, un orgullo por estos niños. Este es un excelente torneo, competencias de alta calidad como esta necesita el país", dijo.



Por otro lado, Toros Mojados ganó el tercer lugar tras ganar en mesa debido a que su rival, el Street Soccer no se presentó al partido, correspondiente a la categoría 11-12.