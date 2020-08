Neuer: Lo siento un poco por Marc pero esto no tiene que ver con la selección

El meta del Bayern Múnich, Manuel Neuer, dijo este viernes que "sentía un poco" por Marc-André ter Stegen los ocho goles que había encajado, pero agregó que eso no tiene nada que ver con la lucha que libran los dos por la titularidad en la selección alemana.



"Lo siento un poco por Marc. Sé que no es fácil algo así para un portero. Pero estábamos jugando la Liga de Campeones y esto no tiene nada que ver con la selección", dijo Neuer al canal Sky.



El partido había sido visto por algunos en Alemania como un duelo entre los dos porteros considerados los mejores del país y entre los mejores del Bayern.



Sin embargo, la goleada por 2-8 encajada por el Barcelona le restó importancia a esa comparación directa. EFE