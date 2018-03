Neto Góchez deja en el limbo su continuidad con Sonsonate

El entrenador nacional Ernesto Góchez Lovo sigue al frente del banquillo sonsonateco, aunque no define por cuanto tiempo. Ayer dirigió la práctica del plantel cocotero, luego de la derrota que sufrieron el domingo, por 4-1 ante Santa Tecla.Por ahora los números no han acompañado a Góchez en la representación cocotera. Antes del juego ante el conjunto tecleño, el Sonsonate cayó por 1-0 ante FAS, en el debut de Góchez, como timonel principal.Por lo tanto, el excoordinador administrativo de selecciones nacionales dejó su continuidad en manos de la dirigencia sonsonateca."La directiva se iba a reunir. Yo estoy a la espera. Ahora yo he estado al frente del equipo. Los directivos que siguen en el equipo se nos acercaron y nos han dicho que depende de nosotros sacar esto adelante", apuntó Góchez, quien dijo que hasta el 21 de este mes se va a nombrar al nuevo presidente del equipo, luego de la renuncia de Pedro Contreras.Góchez confirmó la salida del plantel de los ticos Josimar Arias y Johan Condega."Desde hace mucho tiempo atrás había inconformidad con ellos en lo administrativo y futbolístico. Los resultados no se daban. Luego vinene la renuncia del presidente, Pedro Contreras. Entonces, son muchas cosas. Ellos nunca habían vivido una situación así, hablaron y dijeron que preferían dejar el grupo a causar mala vibra dentro del mismo. Cuando un jugador no se siente cómodo en el grupo, ya es complicado", apuntó el timonel del plantel cocotero.Leé también: