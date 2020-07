Nery Rodríguez: "Ya es mucho tiempo sin trabajar"

Su trabajo consiste en ser el primero en llegar al estadio, hacer limpieza, tener los uniformes listos, cerciorarse que las pelotas calibradas, tener preparada la hidratación, que los botines estén limpios y asegurarse que el material de trabajo esté listo para que cuando el técnico llegue inicie el entrenamiento.

El trabajo del utilero es fundamental dentro de los equipos de fútbol de todo el mundo y en el balompié salvadoreño no es una excepción. Nery Rodríguez, utilero del Once Deportivo, asegura amar su trabajo en los camerinos, se gana la vida de esta forma desde el 2011, cuando trabajó para el Once Municipal.

"Me gusta lo que hago, me gusta tenerle lista las cosas a los jugadores, que se sientan bien, porque un jugador viene y encuentra algo sucio, no se siente bien, si yo les doy una pelota desinflada, ellos no podrán pegarle bien, entonces me gusta que todo esté listo", detalló Nery Rodríguez.

Trabajar en el fútbol es la única fuente de ingreso que Nery tiene para mantener a su familia y por el momento, lleva más de cuatro meses sin cobrar salario luego que por la pandemia de COVID-19, el torneo se cancelara.

Sin embargo, la zozobra de Nery aumentó porque en las últimas semanas, las posibilidades de que no haya torneo Apertura 2020 aumentaron. Los utileros serían otro sector del fútbol que dejarían de percibir ingresos.

"La verdad que me ha afectado bastante porque ya es mucho tiempo sin trabajar y por la situación no se puede buscar trabajo en otro lado y uno solamente pasa con lo que gana con el equipo. Desde hace cuatro meses simplemente me salió de ir a pintar la casa y eso es lo único y aquí la vamos pasando con la ayuda de los suegros", relata Nery sobre su actual situación.

La rutina de Nery cambió tras la llegada de la pandemia como a la mayoría de salvadoreños. Relata que antes, solamente se dedicaba a trabajar para el Once Deportivo y cuidar de su familia.

"Antes de la pandemia me iba temprano a ayudarle a mi hermana a vender verdura, luego me iba trabajar al equipo y mi única fuente de ingreso era esa", detalla.

Además, la actual situación del fútbol nacional ha hecho que Nery comience a plantearse buscar otro empleo de no haber torneo Apertura 2020. También asegura que quisiera quitarse la incertidumbre de saber si habrá o no torneo.

"Afecta, porque a uno le gusta lo que hace, comencé a trabajar en los equipos desde el 2011 con el Once Municipal y he trabajado todo este tiempo de esto y me gusta lo que hago, es un trabajo honrado, si no hay torneo tendré que buscar otro empleo porque hay una familia que mantener", dijo.

"Sería bueno conocer si habrá o no torneo, porque uno ya se va haciendo la idea de que buscar otro trabajo si no hay ingresos a través del fútbol", concluyó.

Esta semana, los dirigentes del fútbol en El Salvador definirán si habrá o no torneo, así como también el formato de la competencia. La situación sanitaria y económica del país son los factores que predominan para que haya incertidumbre sobre el futuro del balompié cuscatleco.