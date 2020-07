Nelson Nerio: "Mis colores siempre fueron FAS"

Hablar de fútbol es como rebobinar una película para el exjugador nacional, Nelson Nerio. Militó en diferentes equipos de la primera división pero siempre recuerda con cariño su etapa con el FAS del que fue aficionado de toda la vida, por ello, reconoce que pudo cumplir con una de sus metas y aún hoy en día le dan ganas de saltar a la cancha.

Sus inicios los recuerda a la perfección. Es originario de Ataco, en Ahuachapán, y a mediados de los noventa don Jaime García Prieto, presidente del Apaneca en ese entonces, formó un equipo en Ahuachapán y sus primeros entrenadores fueron Douglas Rosales y César Acevedo. A los 16 años se le dio la oportunidad de ir al Apaneca en la segunda división en el cual estuvo entrenando hasta que decidió dejarlo debido a unos comentarios que no le gustaron.

Un amigo, Federico Martínez, exjugador del Apaneca, le instó a que fuera a probarse al Arcense y fue fichado para la temporada 1994-95 y pudo obtener el ascenso a la primera división. También estuvo en procesos de selecciones menores. Recuerda que hubo amplia convocatoria en los diferentes equipos de las tres categorías y estuvo entre los llamados. Fue así que formó parte de la sub17, sub20 y unas convocatorias en la Preolímpica.

En selecciones menores tuvo a Óscar Benítez como entrenador y fue nombrado técnico del Dragón por lo que hizo el llamado, sin embargo, al poco tiempo también recibió la propuesta del Águila y decidió irse con los emplumados.

"Eran otros tiempos. Uno tenía que rendir al máximo para ser tomado en cuenta. Recuerdo que Milovan D'joric tenía al Águila y me llamó, así que decidí irme con ellos. Era una gran oportunidad para mí, pero al final salí un poco decepcionado porque hubo un tiempo que no nos querían pagar y yo estaba lejos de la casa", dijo.

Sin embargo, para su fortuna, Benítez llegó al FAS y le llamó por lo que pudo recalar con los tigrillos. "Fue algo importante, ya tenía ese cariño con el equipo y mi abuelo era gran aficionado del FAS, me llevaba a ver a los partidos cuando era un niño.

" Se comenzó a armar al equipo porque cuando llegué estaba el problema que muchos jugadores se iban porque ya no estaba la situación económica fuerte como antes. Había buena plantilla pero no estaba trabajado", agregó Nerio.

Con los tigrillos siempre estuvo en la pelea por ser titular y se comenzó a conformar un equipo que marcó una época a inicios de siglo. Con los santaneco ganó los primeros dos títulos de la era "Chochera" y reconoció que "éramos una familia. Había mucha calidad en el plantel, jugadores de experiencia y también jóvenes con ganas de triunfar" forman parte de las claves que Nerio vio en ese equipo santaneco.

Sin embargo, salió antes de tiempo. No esconde el hecho que por indisciplina fue cesado con los santaneco y eso hizo que tuviera otro giro en su carrera. Estaba bien, cómodo y en un equipo ganador, pero él mismo reconoció su falta de madurez.

" Salí del FAS por indisciplinado, no tenía la madurez de aceptar mis errores, creía que porque estaba joven podía llevar todo, me faltó ser responsable con mi vida privada. Todo cambió porque me tocó ganarme el cariño de otra afición", expuso.

Su siguiente destino fue el Alianza, uno de los rivales de los asociados. "Sentí raro enfrentar al FAS con el Alianza, siempre fue mi equipo desde pequeño. Pero era un profesional y jugaba a ganar. Recuerdo que la afición la tenía conmigo y hablé con don Ricardo Padilla (entonces presidente del Alianza) y le pedí que me dejara ir, me dijo que siguiera, que se iba a solucionar", recordó.

En 2006 dejó a los albos y tuvo su oportunidad con el Once Municipal de Nelson Ancheta y conquistó el doblete, Apertura y Copa Presidente. Luego tuvo su paso en Atlético Balboa y Nejapa, con quienes se retiró. Le dieron ganas de volver a jugar fútbol cuando recibió una propuesta del Racing Junior de la segunda división, sin embargo, se desanimó.

Una tienda

Tras su retiro en el 2011, el ex lateral derecho recibió una propuesta de adquirir una tienda en Lourdes, Colón, el cual no rechazó. Desde entonces se mantiene al frente de su negocio junto a su esposa y le ha permitido seguir con su vida aunque siempre mira de reojo el fútbol.

"En ese entonces vivía en Santa Tecla pero vimos que era una buena oportunidad para nosotros adquirir esa tienda. Después de jugar al fútbol también se me daba el que podía viajar dos o tres meses a Estados Unidos y luego regresaba. Ahora estamos más en este negocio del cual vamos adelante", dijo.

Si bien la pandemia ha complicado a todo mundo, Nerio destaca que han seguido las indicaciones para evitar el contagio.