Nelson Moreno y la vida en la ganadería

Para Nelson Moreno, la ausencia del fútbol ha pesado en lo económico durante los últimos cuatro meses pero ha encontrado la manera de sobreponerse. Junto a su familia tienen un terreno en San Miguel en el cual poseen ganado que ha servido para el sustento de la familia.

Moreno reside en el cantón San Antonio Silva, en San Miguel, y el ganado lo tiene en la casa de su papá. Según comenta, el tema de la pandemia ha estado tranquilo y si bien hay personas que han tenido síntomas al COVID-19, de momento no hay pruebas que certifiquen que padecen la enfermedad. Mientras tanto, el futbolista se dedica al pastoreo de las vacas, ordeñarlas y llevar el sustento a los suyos.

Son en total nueve vacas a las que se les da el cuido. También aprovechando el terreno se han dedicado a la siembra de insumos básicos como arroz, frijoles así como el maicillo para lograr el zacate y que las vacas puedan alimentarse.

"Llevamos un largo tiempo sin fútbol pero gracias a Dios tengo unas cuantas vaquitas en donde he pasado entretenido. Estoy pendiente de mi familia, de mi hijo y esposa y pues también hay que cuidarnos con esto que está pasando", dijo Moreno.

"Hay que cuidar las vacas, ordeñarlas y llevarlas al pasto y traerlas de regreso a la casa", agregó. Fue su abuelo quien comenzó con esta actividad del ganado. Sin embargo, después que falleció se deshizo de las vacas. Hace como dos años se puso de acuerdo con su padre para tener nuevamente ganado y fue así que comenzaron de nuevo.

Lo que se produce de la leche es para consumo propio pero también su mamá es la encargada de procesarla y hacer cuajada, queso y sus derivados para venderlos. Aparte, se ha dedicado también a la realización de viajes en carro. Su suegro tiene un pick up "y me dice que haga algunos viajes que salen y ahí me gano un dinerito. Gracias a Dios que ha salido esas oportunidades para obtener ingresos. La idea es a futuro tener estos negocios".

Pero la cosa no se queda ahí pues también le ha tocado realizar trabajos como ayudante de albañil y asegura que en este período sin fútbol "nos ha tocado rebuscarnos, uno ya con familia e hijos tiene que ver de dónde lleva la comida", dijo pero se siente satisfecho de tener mucho trabajo por delante.

El fútbol

Moreno jugó la pasada temporada con El Vencedor y esperaba seguir con los tabudos pero cedieron la categoría y entonces quedó a la deriva. No tuvo llamado de parte de la dirigencia carabinera mientras que la dirigencia en segunda división anunció que no van a competir. La buena noticia es que ha sido contactado por el Jocoro para recalar la próxima campaña.

"Se terminó el torneo y terminamos contrato. Se dio la noticia que cedieron la categoría al Atlético Marte y si bien se dijo que los que querían seguir se iban a ir a San Salvador, pero nunca nos llamaron. Es complicado porque de un día para otros quedamos en el aire. Lo bueno es que hablé con la gente de Jocoro y me queda cerca y ojalá se pueda dar. Vamos a ver qué pasa aunque me he desconectado del fútbol para cuidar a mi familia", agregó.

Con los tabudos tuvieron un papel destacado. "Siento que le jugamos de tú a tú a todos los equipos. Fue una buena experiencia, un plantel bien amigable", destacó.