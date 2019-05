Nelson Morales: "Me costó adaptarme a las condiciones"

Nelson Gilberto Morales tiene 21 años. Combina el balompié con sus estudios de inglés en una academia. Juega como delantero, aunque asegura que se siente mejor como extremo. En este certamen, se agenció el título de Hombre Gol de bronce, que otorga este medio. Marcó 21 goles con la camisa de Cara Sucia, en su primera gestión con ese equipo del occidente.

¿Cómo fue su trabajo para poder ganar este Hombre Gol de Bronce , con 21 tantos?

Fue un poco difícil al principio. Ya tenía mucho tiempo de no practicar. Me costó adaptarme a las condiciones de la cancha donde el equipo juega como local. Pero poco a poco fui agarrando confianza con el equipo y mis compañeros me apoyaban. La verdad es que fue un poco duro, pero se logró. Gracias a Dios quedé campeón goleador. Le agradezco a mis compañeros, técnico que me apoyaron. Todo estuvo bien.

Por las canchas y otra condiciones de logística, ¿Cómo es el fútbol de la tercera división?

La verdad es que sí es un poco complicado. Hay muchas canchas que no son canchas. Están un poco deterioradas. Casi no se juega al fútbol. Es más de venir a tirar la pelota, es un poco más de choque. Pero es complicado, sobre todo, por las canchas, que muchas están malas. En tercera no se ve mucho fútbol, pero en reserva y mayor ya hay un fútbol de toque.

Sigue habiendo marcas pegadizas en liga de bronce..

La verdad, sí. Hay choque. Es más juego de pelotazo. Hay patadas.

Paradójico. Pese a que esta cancha de Cara Sucia no está en las mejores condiciones, fue en ese terreno de juego donde marcó la mayoría de sus goles...

En cada entreno solo pasaba pateando al arco y en cada juego lograba conectar con el balón para que fuera gol. Se pudo.

¿Se define como centro delantero?

Pues no soy delantero, pero el profesor me dio la confianza de jugar como delantero. Yo juego como un extremo , digamos que soy un falso 9. Me gusta más tener libertad. andarme moviendo donde yo quiera. Comencé jugando como volante por la derecha y no se me estaban dando las cosas. Entonces, el profesor me cambió de posición. Me puso como delantero y en el primer juego solo fui a meter dos goles.

¿Hubo goles en los que tuvo que patear desde fuera de área?

Por ejemplo, a Huracán le metí uno desde fuera de área. Le pegué como venía. Luego contra Nueva San Sebastián logré marcar un gol de chilena.