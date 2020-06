Nelson Chaparro Agüero, el primo del “Kun” Agüero que jugó en la segunda división de El Salvador

Nelson Chaparro Agüero, jugador argentino-paraguayo, primo hermano del futbolista argentino del Manchester City de Inglaterra, Sergio “el Kun” Agüero, jugó en el año 2017 en el Atlético Comalapa de la segunda división, antes de partir a Belice y sumar tres títulos con el Belmopán Bandits.

Se llevó un buen recuerdo por el cariño de la gente salvadoreña, especialmente de los habitantes de Comalapa, municipio de Chalatenango, sede del Atlético Comalapa (hoy en liga aficionada).

Guarda muchos recuerdos. “la pasión de los hinchas, lo duro que es estar en segunda división, los salvadoreños son metedores, no les gusta perder, es una buena liga la salvadoreña, la primera división por lo que vi en la televisión y la segunda, por lo que jugué”, sostuvo.

“He jugado en Indonesia, Tailandia, pero a don Moisés Marín (ex presidente del equipo) lo considero el mejor dirigente que pude encontrar en mi carrera, responsable y ejemplar, buen trato. La gente salvadoreña es ‘rebuena onda’, como ellos dicen (ríe). Te tratan como que fueras de la familia, me enamoré de los salvadoreños, impresionante, la gente de Chalatenango es muy cordial. Derramé lágrimas cuando llegué y cuando me fui”.

Chaparro Agüero proviene de una familia futbolera. Nació en Asunción, Paraguay en enero de 1988, sus padres son argentinos: Pedro Chaparro (ex futbolista) y su madre Gladis Agüero, hermana de Adriana, mamá del Kun Agüero, “somos primos hermanos (con Sergio), siempre tenemos relación con él, por las redes sociales nos comunicamos, somos familia futbolera. Nos llevamos bien”, dijo.

Sobre “el Kun”, reconocido futbolista argentino que durante la cuarentena por la pandemia se dio a conocer su pasión por los videojuegos, sostuvo que lo conoce bien por ese entretenimiento “todo el mundo se hace famoso por los videojuegos, por esto del pandemia, no hay más que hacer que mirar Netflix o jugar Play Station”.

UN DURO ADIÓS

Nelson Chaparro Agüero dejó al Atlético Comalapa emigró al Belmopán Bandits donde sumó tres títulos de liga y jugó Liga CONCACAF, posteriormente, migró a República Dominicana para jugar con el Delfines del Este.

Este año volvió a Paraguay, tenía en planes regresar a República Dominicana, para jugar con el Delfines, pero la pandemia frenó su intención y posiblemente juegue con el Universal de Encarnación de Paraguay (Liga Encarnacena del departamento de Itapúa).

Comentó que en el año 2018, antes de partir para República Dominicana “estuve a punto de volver a El Salvador para jugar con el Firpo, pero vi que este equipo tenía muchos problemas económicos y decidí irme a República Dominicana, aunque en el futuro me gustaría volver a El Salvador y jugar en la primera división porque es un país muy lindo”.

Añadió que “muchos hablan mal de El Salvador, inseguro, pero es mentira, El Salvador es bonito, la gente te trata bien” y expuso que es amigo cercano de Diego Areco, delantero paraguayo, nuevo refuerzo del FAS para el Apertura 2020.

“Tengo amigos que triunfan, por ejemplo, Diego Areco, es mi amigo, sigo la liga salvadoreña, yo había recomendado a Diego Areco por varios equipos y nadie me hizo caso, un gran goleador, pudo jugar mucho antes en el país, me alegro por él, es una gran persona que se merece llegar al FAS”, dijo.

Nelson Chaparro Agüero se mantiene en Paraguay junto a su pareja Norma Benítez, ex esposa de Carlos Gamarra, ex capitán de la selección de Paraguay, segundo jugador con más partidos disputados en la historia del seleccionado guaraní, con 110 encuentros.